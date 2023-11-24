https://ria.ru/20231124/operatsiya-1911746258.html
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 24.11.2023
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака
ВС Турции осуществили воздушную операцию на севере Ирака, уничтожены 17 целей запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило турецкое военное... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T21:56
2023-11-24T21:56
2023-11-24T21:58
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АНКАРА, 24 ноя - РИА Новости. ВС Турции осуществили воздушную операцию на севере Ирака, уничтожены 17 целей запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило турецкое военное ведомство. По данным военного ведомства, операции проводились в районах Гара, Метина, Хакурк и Кандиль на севере Ирака. "В ходе воздушной операции на севере Ирака были уничтожены 17 объектов террористов, нейтрализовано большое число террористов. Мы полны решимости!"- говорится в сообщении министерства. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231122/bazy-1910877885.html
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в мире, турция, ирак, мосул, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Мосул, Рабочая партия Курдистана
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака
МО: ВС Турции уничтожили 17 объектов террористов на севере Ирака