https://ria.ru/20231124/opek-1911552235.html

Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле

Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2023

Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле

Россия находится в контакте с Саудовской Аравией, встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:54

2023-11-24T12:54

2023-11-24T13:09

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дмитрий песков

саудовская аравия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия находится в контакте с Саудовской Аравией, встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По мере готовности ее проведут (встречу ОПЕК), контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения", - ответил Песков на вопрос журналиста о проведении встречи ОПЕК.

https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html

россия

саудовская аравия

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опек, россия, в мире, экономика, дмитрий песков, саудовская аравия