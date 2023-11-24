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Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2023
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12:54 24.11.2023 (обновлено: 13:09 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/opek-1911552235.html
Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле
Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2023
Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле
Россия находится в контакте с Саудовской Аравией, встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:54
2023-11-24T13:09
опек
россия
в мире
экономика
дмитрий песков
саудовская аравия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия находится в контакте с Саудовской Аравией, встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По мере готовности ее проведут (встречу ОПЕК), контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения", - ответил Песков на вопрос журналиста о проведении встречи ОПЕК.
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опек, россия, в мире, экономика, дмитрий песков, саудовская аравия
ОПЕК, Россия, В мире, Экономика, Дмитрий Песков, Саудовская Аравия
Встречу ОПЕК проведут по мере готовности, заявили в Кремле

Песков: встречу ОПЕК проведут по мере готовности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия находится в контакте с Саудовской Аравией, встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере готовности ее проведут (встречу ОПЕК), контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения", - ответил Песков на вопрос журналиста о проведении встречи ОПЕК.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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ОПЕКРоссияВ миреЭкономикаДмитрий ПесковСаудовская Аравия
 
 
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