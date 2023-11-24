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В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 24.11.2023 (обновлено: 10:11 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/obstrely-1911470554.html
В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом
В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом - РИА Новости, 24.11.2023
В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом
Артиллерийским ударом ВСУ в Горловке (ДНР) поврежден детский сад и колледж, также еще одно прямое попадание пришлось по частному жилому дому, передает... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T00:53
2023-11-24T10:11
специальная военная операция на украине
горловка
фрунзе
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
россия
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ГОРЛОВКА (ДНР), 24 ноя - РИА Новости. Артиллерийским ударом ВСУ в Горловке (ДНР) поврежден детский сад и колледж, также еще одно прямое попадание пришлось по частному жилому дому, передает корреспондент РИА Новости. Артиллерийский снаряд угодил в "Горловский колледж технологий и сервиса", в результате снесена часть крыши здания. Еще одним снарядом поврежден фасад детского сада №134, в нем выбиты окна и двери. Также снаряд попал в частный дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района города, кроме этого, повреждена и хозпостройка. По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО "Град". По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 26 раз. Ранения получила одна мирная жительница. Повреждено восемь жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231123/obstrel-1911399161.html
горловка
фрунзе
донецкая народная республика
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горловка, фрунзе, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Фрунзе, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Россия
В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом

В Горловке украинская артиллерия повредила детский сад, колледж и жилой дом

© Фото : пресс-служба главы ГорловкиПоследствия прямого попадания снаряда украинских карателей в угол корпуса Горловского колледжа технологий
Последствия прямого попадания снаряда украинских карателей в угол корпуса Горловского колледжа технологий - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : пресс-служба главы Горловки
Последствия прямого попадания снаряда украинских карателей в угол корпуса Горловского колледжа технологий
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 24 ноя - РИА Новости. Артиллерийским ударом ВСУ в Горловке (ДНР) поврежден детский сад и колледж, также еще одно прямое попадание пришлось по частному жилому дому, передает корреспондент РИА Новости.
Артиллерийский снаряд угодил в "Горловский колледж технологий и сервиса", в результате снесена часть крыши здания. Еще одним снарядом поврежден фасад детского сада №134, в нем выбиты окна и двери. Также снаряд попал в частный дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района города, кроме этого, повреждена и хозпостройка. По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО "Град".
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
При обстреле Горловки повредили дворец культуры "Комсомолец"
Вчера, 17:15
По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 26 раз. Ранения получила одна мирная жительница. Повреждено восемь жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаФрунзеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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