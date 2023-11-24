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В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом

В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом - РИА Новости, 24.11.2023

В Горловке артиллерия ВСУ повредила детский сад, колледж и жилой дом

Артиллерийским ударом ВСУ в Горловке (ДНР) поврежден детский сад и колледж, также еще одно прямое попадание пришлось по частному жилому дому, передает... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T00:53

2023-11-24T00:53

2023-11-24T10:11

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ГОРЛОВКА (ДНР), 24 ноя - РИА Новости. Артиллерийским ударом ВСУ в Горловке (ДНР) поврежден детский сад и колледж, также еще одно прямое попадание пришлось по частному жилому дому, передает корреспондент РИА Новости. Артиллерийский снаряд угодил в "Горловский колледж технологий и сервиса", в результате снесена часть крыши здания. Еще одним снарядом поврежден фасад детского сада №134, в нем выбиты окна и двери. Также снаряд попал в частный дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района города, кроме этого, повреждена и хозпостройка. По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО "Град". По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 26 раз. Ранения получила одна мирная жительница. Повреждено восемь жилых домостроений и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20231123/obstrel-1911399161.html

горловка

фрунзе

донецкая народная республика

россия

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горловка, фрунзе, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, россия