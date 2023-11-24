https://ria.ru/20231124/obstrel-1911758162.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T23:57

2023-11-24T23:57

2023-11-24T23:57

специальная военная операция на украине

донецк

украина

куйбышевский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк