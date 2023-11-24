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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский района - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/obstrel-1911741134.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский района
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский района - РИА Новости, 24.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский района
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T21:10
2023-11-24T21:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
сцкк
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
донецк
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происшествия, донецк, украина, сцкк, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, СЦКК, Куйбышевский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский района

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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