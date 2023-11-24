https://ria.ru/20231124/obstrel-1911707929.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 24.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:27
2023-11-24T18:27
2023-11-24T18:32
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается также, что украинские войска с 16.55 по 18.05 выпустили в общей сложности еще десять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, Горловке и Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке