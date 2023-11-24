https://ria.ru/20231124/nornikel-1911572084.html

"Норникель" выходит из актива Nkomati в ЮАР

"Норникель" выходит из актива Nkomati в ЮАР - РИА Новости, 24.11.2023

"Норникель" выходит из актива Nkomati в ЮАР

"Норильский никель" заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM),... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:30

2023-11-24T13:30

2023-11-24T13:30

экономика

юар

норильский никель

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Норильский никель" заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM), сообщила компания на сайте. "Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM)", - говорится в сообщении "Норильского никеля". Согласно заявлению ГМК, заключением данного соглашения "Норникель" подтверждает свою приверженность долгосрочной стратегии выхода из зарубежных активов, не соответствующих критериям первоклассности, а также усиливает фокус на реализации стратегии обеспечения надежности и развития уникальной минерально-ресурсной базы и перерабатывающих мощностей в Российской Федерации. Активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 году подземный рудник, а также карьер. Добыча прекращена в марте 2021 года. С 2021 года предприятие Nkomati находится в стадии консервации и рекультивации.

https://ria.ru/20231120/forbes-1910490237.html

юар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, юар, норильский никель