https://ria.ru/20231124/nornikel-1911572084.html
"Норникель" выходит из актива Nkomati в ЮАР
"Норникель" выходит из актива Nkomati в ЮАР - РИА Новости, 24.11.2023
"Норникель" выходит из актива Nkomati в ЮАР
"Норильский никель" заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM),... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:30
экономика
юар
норильский никель
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Норильский никель" заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM), сообщила компания на сайте. "Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM)", - говорится в сообщении "Норильского никеля". Согласно заявлению ГМК, заключением данного соглашения "Норникель" подтверждает свою приверженность долгосрочной стратегии выхода из зарубежных активов, не соответствующих критериям первоклассности, а также усиливает фокус на реализации стратегии обеспечения надежности и развития уникальной минерально-ресурсной базы и перерабатывающих мощностей в Российской Федерации. Активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 году подземный рудник, а также карьер. Добыча прекращена в марте 2021 года. С 2021 года предприятие Nkomati находится в стадии консервации и рекультивации.
https://ria.ru/20231120/forbes-1910490237.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, юар, норильский никель
Экономика, ЮАР, Норильский никель
"Норникель" выходит из актива Nkomati в ЮАР
"Норникель" передал ARM 50%-ю долю в совместном предприятии Nkomati в ЮАР
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
"Норильский никель" заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM), сообщила компания на сайте
.
"Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM)", - говорится в сообщении "Норильского никеля".
Согласно заявлению ГМК, заключением данного соглашения "Норникель" подтверждает свою приверженность долгосрочной стратегии выхода из зарубежных активов, не соответствующих критериям первоклассности, а также усиливает фокус на реализации стратегии обеспечения надежности и развития уникальной минерально-ресурсной базы и перерабатывающих мощностей в Российской Федерации.
Активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 году подземный рудник, а также карьер. Добыча прекращена в марте 2021 года. С 2021 года предприятие Nkomati находится в стадии консервации и рекультивации.
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