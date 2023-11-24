https://ria.ru/20231124/nikolaev-1911531381.html

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы слышны в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:42

2023-11-24T11:42

2023-11-24T12:29

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве слышны взрывы", - говорится в сообщении. С 11.11 мск в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале пояснил, что взрывы, которые были слышны в Николаеве, связаны с работой украинских военных за пределами города.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231123/kherson-1911356553.html

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Кирилл Волков

в мире, николаев (украина), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр