СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Николаеве
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Николаеве слышны взрывы", - говорится в сообщении. С 11.11 мск в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Позже мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале пояснил, что взрывы, которые были слышны в Николаеве, связаны с работой украинских военных за пределами города.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.