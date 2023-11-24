https://ria.ru/20231124/nato-1911552764.html

Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер

Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер - РИА Новости, 24.11.2023

Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер

НАТО движется к границам РФ, это не может не вызывать обеспокоенность и не может не вызывать ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:57

2023-11-24T12:57

2023-11-24T12:57

россия

нато

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. НАТО движется к границам РФ, это не может не вызывать обеспокоенность и не может не вызывать ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Именно НАТО постоянно движется со своей военной инфрастуктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфрастуктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", - сказал Песков журналистам.

россия

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Ольга Фомченкова

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-11-24T12:57 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нато, дмитрий песков, в мире, видео