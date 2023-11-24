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Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер - РИА Новости, 24.11.2023
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12:57 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/nato-1911552764.html
Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер
Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер - РИА Новости, 24.11.2023
Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер
НАТО движется к границам РФ, это не может не вызывать обеспокоенность и не может не вызывать ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:57
2023-11-24T12:57
россия
нато
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. НАТО движется к границам РФ, это не может не вызывать обеспокоенность и не может не вызывать ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Именно НАТО постоянно движется со своей военной инфрастуктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфрастуктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", - сказал Песков журналистам.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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россия, нато, дмитрий песков, в мире, видео
Россия, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. НАТО движется к границам РФ, это не может не вызывать обеспокоенность и не может не вызывать ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2023-11-24T12:57
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Песков: движение НАТО к границам России не может не вызывать ответных мер

Песков: НАТО движется к границам России, это не может не вызывать ответных мер

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. НАТО движется к границам РФ, это не может не вызывать обеспокоенность и не может не вызывать ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Именно НАТО постоянно движется со своей военной инфрастуктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфрастуктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", - сказал Песков журналистам.
 
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