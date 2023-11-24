https://ria.ru/20231124/nato-1911477586.html

В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике - РИА Новости, 24.11.2023

В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T04:54

2023-11-24T04:54

2023-11-24T11:00

в мире

нато

балтийское море

россия

сергей беляев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_0:196:2736:1735_1920x0_80_0_0_4b3c653a98d281926bbdbda6fb2323bd.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. "С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков", — подчеркнул Беляев.По его словам, полноценная деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована из-за действий Запада. "Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям", — добавил собеседник агентства. После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. По оценке российских ученых, на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта. Как писало издание Politico, власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.

https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, балтийское море, россия, сергей беляев, евросоюз