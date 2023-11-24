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В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике - РИА Новости, 24.11.2023
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04:54 24.11.2023 (обновлено: 11:00 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/nato-1911477586.html
В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике
В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике - РИА Новости, 24.11.2023
В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике
Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T04:54
2023-11-24T11:00
в мире
нато
балтийское море
россия
сергей беляев
евросоюз
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. &quot;С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков&quot;, — подчеркнул Беляев.По его словам, полноценная деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована из-за действий Запада. "Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям", — добавил собеседник агентства. После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. По оценке российских ученых, на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта. Как писало издание Politico, власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.
https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html
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в мире, нато, балтийское море, россия, сергей беляев, евросоюз
В мире, НАТО, Балтийское море, Россия, Сергей Беляев, Евросоюз
В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

© Фото : German NavyКорабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : German Navy
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.
«

"С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков", — подчеркнул Беляев.

По его словам, полноценная деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована из-за действий Запада.
"Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям", — добавил собеседник агентства.
После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. По оценке российских ученых, на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта. Как писало издание Politico, власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.
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