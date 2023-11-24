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В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи - РИА Новости, 24.11.2023
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08:33 24.11.2023 (обновлено: 09:50 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mvd-1911488580.html
В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи
В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи - РИА Новости, 24.11.2023
В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи
ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи произошло на трассе в Промышленновском районе Кемеровской области, травмы получила фельдшер, сообщает... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:33
2023-11-24T09:50
происшествия
авто
кемеровская область
промышленновский район
кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи произошло на трассе в Промышленновском районе Кемеровской области, травмы получила фельдшер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Уточняется, что авария произошла около 00.00 (20.00 мск) на 57-м километре автодороги Кемерово - Промышленная. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела МВД по Промышленновскому муниципальному округу, сотрудники других экстренных служб. "Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля "Ситрак", перевозя негабаритный груз, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем скорой медицинской помощи. В результате аварии получила травмы 48-летняя фельдшер", - сообщает ведомство. Сотрудники полиции выяснили, что при перевозке крупногабаритных грузов имеются признаки нарушения регламентирующих документов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html
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россия
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происшествия, авто, кемеровская область, промышленновский район, кемерово, россия
Происшествия, Авто, Кемеровская область, Промышленновский район, Кемерово, Россия
В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

МВД: в Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

© Фото : ГУ МВД по Кемеровской областиДТП с участием автомобиля скорой помощи в Промышленновском районе Кемеровской области
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Промышленновском районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : ГУ МВД по Кемеровской области
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Промышленновском районе Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи произошло на трассе в Промышленновском районе Кемеровской области, травмы получила фельдшер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Уточняется, что авария произошла около 00.00 (20.00 мск) на 57-м километре автодороги Кемерово - Промышленная. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела МВД по Промышленновскому муниципальному округу, сотрудники других экстренных служб.
«
"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля "Ситрак", перевозя негабаритный груз, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем скорой медицинской помощи. В результате аварии получила травмы 48-летняя фельдшер", - сообщает ведомство.
Сотрудники полиции выяснили, что при перевозке крупногабаритных грузов имеются признаки нарушения регламентирующих документов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
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ПроисшествияАвтоКемеровская областьПромышленновский районКемеровоРоссия
 
 
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