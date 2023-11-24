https://ria.ru/20231124/mvd-1911488580.html

В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи - РИА Новости, 24.11.2023

В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи произошло на трассе в Промышленновском районе Кемеровской области, травмы получила фельдшер, сообщает... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:33

2023-11-24T08:33

2023-11-24T09:50

происшествия

авто

кемеровская область

промышленновский район

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи произошло на трассе в Промышленновском районе Кемеровской области, травмы получила фельдшер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Уточняется, что авария произошла около 00.00 (20.00 мск) на 57-м километре автодороги Кемерово - Промышленная. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела МВД по Промышленновскому муниципальному округу, сотрудники других экстренных служб. "Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля "Ситрак", перевозя негабаритный груз, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем скорой медицинской помощи. В результате аварии получила травмы 48-летняя фельдшер", - сообщает ведомство. Сотрудники полиции выяснили, что при перевозке крупногабаритных грузов имеются признаки нарушения регламентирующих документов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html

кемеровская область

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россия

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происшествия, авто, кемеровская область, промышленновский район, кемерово, россия