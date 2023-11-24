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Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом - РИА Новости, 24.11.2023
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17:13 24.11.2023 (обновлено: 17:21 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/most-1911678287.html
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом - РИА Новости, 24.11.2023
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:13
2023-11-24T17:21
дмитрий песков
россия
безопасность
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью."Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать", - сказал он журналистам.
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дмитрий песков, россия, безопасность, республика крым, крымский мост
Дмитрий Песков, Россия, Безопасность, Республика Крым, Крымский мост
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом

Песков: чушь о тоннеле под Крымским мостом даже не стоит комментировать

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью.
"Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать", - сказал он журналистам.
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Источник предупредил WSJ о последствиях публикации новых фейков о России
26 мая, 18:39
 
Дмитрий ПесковРоссияБезопасностьРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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