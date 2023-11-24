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Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом - РИА Новости, 24.11.2023
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:13
2023-11-24T17:13
2023-11-24T17:21
дмитрий песков
россия
безопасность
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью."Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230526/wsj-1874441733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, безопасность, республика крым, крымский мост
Дмитрий Песков, Россия, Безопасность, Республика Крым, Крымский мост
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом
Песков: чушь о тоннеле под Крымским мостом даже не стоит комментировать