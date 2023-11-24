https://ria.ru/20231124/most-1911678287.html

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом - РИА Новости, 24.11.2023

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:13

2023-11-24T17:13

2023-11-24T17:21

дмитрий песков

россия

безопасность

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью."Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230526/wsj-1874441733.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, безопасность, республика крым, крымский мост