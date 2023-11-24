https://ria.ru/20231124/moskvich-1911597367.html
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич" - РИА Новости, 24.11.2023
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"
Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич". РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:26
2023-11-24T14:26
2023-11-24T14:26
авто
алексей оверчук
технологии
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич". "Почему нет?", - ответил Оверчук на вопрос агентства о том, готов ли он сам пересесть за руль этого автомобиля. Говоря о своих впечатлениях, вице-премьер сказал: "по-моему, красивая машина". Он признался, что оценить салон внутри ему еще не удалось. "Я пока не заглядывал. Но я хочу попробовать. Сейчас пройдем, и, может, удастся попробовать", - добавил Оверчук. Вице-премьер в пятницу провел в кулуарах выставки-форума "Россия" заседание Совета Евразийской экономической комиссии. После этого Оверчук вместе с коллегами осмотрел представленную на ВДНХ экспозицию российских электромобилей. Среди них были спортивный электромобиль Evolute i-JET, кроссоверы "Москвич 3е", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, универсал LADA E-Largus, микроавтобус "ГАЗель e-NN", электрогрузомобиль EVM PRO, электромобильная платформа ENEVA.
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911364722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, алексей оверчук, технологии
Авто, Алексей Оверчук, Технологии
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"
Вице-премьер Оверчук допустил, что пересядет за руль электрического "Москвича"
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич".
"Почему нет?", - ответил Оверчук на вопрос агентства о том, готов ли он сам пересесть за руль этого автомобиля.
Говоря о своих впечатлениях, вице-премьер сказал: "по-моему, красивая машина". Он признался, что оценить салон внутри ему еще не удалось. "Я пока не заглядывал. Но я хочу попробовать. Сейчас пройдем, и, может, удастся попробовать", - добавил Оверчук.
Вице-премьер в пятницу провел в кулуарах выставки-форума "Россия" заседание Совета Евразийской экономической комиссии. После этого Оверчук вместе с коллегами осмотрел представленную на ВДНХ экспозицию российских электромобилей. Среди них были спортивный электромобиль Evolute i-JET, кроссоверы "Москвич 3е", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, универсал LADA E-Largus, микроавтобус "ГАЗель e-NN", электрогрузомобиль EVM PRO, электромобильная платформа ENEVA.
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