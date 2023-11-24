https://ria.ru/20231124/moskvich-1911597367.html

Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"

Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич" - РИА Новости, 24.11.2023

Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"

Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич". РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:26

2023-11-24T14:26

2023-11-24T14:26

авто

алексей оверчук

технологии

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич". "Почему нет?", - ответил Оверчук на вопрос агентства о том, готов ли он сам пересесть за руль этого автомобиля. Говоря о своих впечатлениях, вице-премьер сказал: "по-моему, красивая машина". Он признался, что оценить салон внутри ему еще не удалось. "Я пока не заглядывал. Но я хочу попробовать. Сейчас пройдем, и, может, удастся попробовать", - добавил Оверчук. Вице-премьер в пятницу провел в кулуарах выставки-форума "Россия" заседание Совета Евразийской экономической комиссии. После этого Оверчук вместе с коллегами осмотрел представленную на ВДНХ экспозицию российских электромобилей. Среди них были спортивный электромобиль Evolute i-JET, кроссоверы "Москвич 3е", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, универсал LADA E-Largus, микроавтобус "ГАЗель e-NN", электрогрузомобиль EVM PRO, электромобильная платформа ENEVA.

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911364722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, алексей оверчук, технологии