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Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич" - РИА Новости, 24.11.2023
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14:26 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/moskvich-1911597367.html
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич" - РИА Новости, 24.11.2023
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"
Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич". РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:26
2023-11-24T14:26
авто
алексей оверчук
технологии
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич". "Почему нет?", - ответил Оверчук на вопрос агентства о том, готов ли он сам пересесть за руль этого автомобиля. Говоря о своих впечатлениях, вице-премьер сказал: "по-моему, красивая машина". Он признался, что оценить салон внутри ему еще не удалось. "Я пока не заглядывал. Но я хочу попробовать. Сейчас пройдем, и, может, удастся попробовать", - добавил Оверчук. Вице-премьер в пятницу провел в кулуарах выставки-форума "Россия" заседание Совета Евразийской экономической комиссии. После этого Оверчук вместе с коллегами осмотрел представленную на ВДНХ экспозицию российских электромобилей. Среди них были спортивный электромобиль Evolute i-JET, кроссоверы "Москвич 3е", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, универсал LADA E-Largus, микроавтобус "ГАЗель e-NN", электрогрузомобиль EVM PRO, электромобильная платформа ENEVA.
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авто, алексей оверчук, технологии
Авто, Алексей Оверчук, Технологии
Оверчук заявил, что не против пересесть на электрокар "Москвич"

Вице-премьер Оверчук допустил, что пересядет за руль электрического "Москвича"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич 3е"
Электромобиль Москвич 3е - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Электромобиль "Москвич 3е". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил РИА Новости, что не против пересесть за руль отечественного электромобиля "Москвич".
"Почему нет?", - ответил Оверчук на вопрос агентства о том, готов ли он сам пересесть за руль этого автомобиля.
Говоря о своих впечатлениях, вице-премьер сказал: "по-моему, красивая машина". Он признался, что оценить салон внутри ему еще не удалось. "Я пока не заглядывал. Но я хочу попробовать. Сейчас пройдем, и, может, удастся попробовать", - добавил Оверчук.
Вице-премьер в пятницу провел в кулуарах выставки-форума "Россия" заседание Совета Евразийской экономической комиссии. После этого Оверчук вместе с коллегами осмотрел представленную на ВДНХ экспозицию российских электромобилей. Среди них были спортивный электромобиль Evolute i-JET, кроссоверы "Москвич 3е", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, универсал LADA E-Largus, микроавтобус "ГАЗель e-NN", электрогрузомобиль EVM PRO, электромобильная платформа ENEVA.
Автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич"
Вчера, 15:36
 
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