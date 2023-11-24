https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911539620.html
Оппозиция Молдавии покинула заседание парламента в знак протеста
Оппозиция Молдавии покинула заседание парламента в знак протеста - РИА Новости, 24.11.2023
Оппозиция Молдавии покинула заседание парламента в знак протеста
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов в пятницу покинул заседание парламента Молдавии в знак протеста против инициативы о продлении режима ЧП, заявил... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:17
2023-11-24T12:17
2023-11-24T12:17
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов в пятницу покинул заседание парламента Молдавии в знак протеста против инициативы о продлении режима ЧП, заявил депутат от политсилы Константин Старыш. Ранее правительство предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима ЧП. "Мы констатируем, что ни одно из предложений оппозиции не находят поддержку парламентского большинства. Отдельной строчкой проходит продление режима ЧП, которое служит для закручивания гаек, репрессий, попрания прав граждан Молдавии. Мы не хотим участвовать в очередном акте этой пьесы и покидаем зал собраний в знак протеста", - заявил Старыш на заседании парламента. Оппозиция настаивала, чтобы вопрос продления режима ЧП был исключен из повестки, однако парламент не поддержал это предложение. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.
https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911524064.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Оппозиция Молдавии покинула заседание парламента в знак протеста
Оппозиция Молдавии покинула парламент, протестуя против продления режима ЧП
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов в пятницу покинул заседание парламента Молдавии в знак протеста против инициативы о продлении режима ЧП, заявил депутат от политсилы Константин Старыш.
Ранее правительство предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима ЧП.
«
"Мы констатируем, что ни одно из предложений оппозиции не находят поддержку парламентского большинства. Отдельной строчкой проходит продление режима ЧП, которое служит для закручивания гаек, репрессий, попрания прав граждан Молдавии. Мы не хотим участвовать в очередном акте этой пьесы и покидаем зал собраний в знак протеста", - заявил Старыш на заседании парламента.
Оппозиция настаивала, чтобы вопрос продления режима ЧП был исключен из повестки, однако парламент не поддержал это предложение.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.
В Молдавии завели дело против фермеров, призывавших к порче госимущества