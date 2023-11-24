https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911539620.html

Оппозиция Молдавии покинула заседание парламента в знак протеста

Оппозиция Молдавии покинула заседание парламента в знак протеста - РИА Новости, 24.11.2023

Оппозиция Молдавии покинула заседание парламента в знак протеста

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов в пятницу покинул заседание парламента Молдавии в знак протеста против инициативы о продлении режима ЧП, заявил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:17

2023-11-24T12:17

2023-11-24T12:17

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов в пятницу покинул заседание парламента Молдавии в знак протеста против инициативы о продлении режима ЧП, заявил депутат от политсилы Константин Старыш. Ранее правительство предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима ЧП. "Мы констатируем, что ни одно из предложений оппозиции не находят поддержку парламентского большинства. Отдельной строчкой проходит продление режима ЧП, которое служит для закручивания гаек, репрессий, попрания прав граждан Молдавии. Мы не хотим участвовать в очередном акте этой пьесы и покидаем зал собраний в знак протеста", - заявил Старыш на заседании парламента. Оппозиция настаивала, чтобы вопрос продления режима ЧП был исключен из повестки, однако парламент не поддержал это предложение. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.

https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911524064.html

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