https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911524064.html

В Молдавии завели дело против фермеров, призывавших к порче госимущества

В Молдавии завели дело против фермеров, призывавших к порче госимущества - РИА Новости, 24.11.2023

В Молдавии завели дело против фермеров, призывавших к порче госимущества

Полиция Молдавии завела уголовное дело против ряда протестующих в Кишиневе фермеров, которые призывали портить государственное имущество, заявил глава... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:20

2023-11-24T11:20

2023-11-24T11:20

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии завела уголовное дело против ряда протестующих в Кишиневе фермеров, которые призывали портить государственное имущество, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну. В четверг группа протестующих направила премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и полицией началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все-таки удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы в пятницу продолжить протест. "Был выявлен ряд нарушений как со стороны организаторов, так и со стороны фермеров. Я призываю участников протеста соблюдать нормы закона о проведении собраний. Некоторые участники протеста позволили себе призывы к порче имущества государства, заведено уголовное дело против лиц, которые призывали к подобным действиям", - заявил на брифинге Чернэуцяну. Он призвал участников протеста строго придерживаться оговоренного заранее формата мероприятий, чтобы не мешать другим гражданам. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911450663.html

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

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украина

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в мире, кишинев, украина, майя санду, дорин речан, молдавия, евросоюз