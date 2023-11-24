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Додон рассказал о давлении Кишинева на Молдавскую православную церковь - РИА Новости, 24.11.2023
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Религия
 
23:18 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/moldavia-1911755044.html
Додон рассказал о давлении Кишинева на Молдавскую православную церковь
Додон рассказал о давлении Кишинева на Молдавскую православную церковь - РИА Новости, 24.11.2023
Додон рассказал о давлении Кишинева на Молдавскую православную церковь
Власти Молдавии проводят государственную политику по уничтожению Молдавской православной церкви, считает экс-руководитель республики, лидер оппозиционной Партии РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T23:18
2023-11-24T23:18
религия
молдавия
российская империя
майя санду
игорь додон
русская православная церковь
московский патриархат
румынская православная церковь
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии проводят государственную политику по уничтожению Молдавской православной церкви, считает экс-руководитель республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. На прошлой неделе епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви. "Власти взялись за церковь, Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) хочет разрушить Молдавскую церковь... Хочу выразить слова поддержки Митрополии Молдовы, Митрополиту Владимиру. Считаю, что все мы, прихожане, должны защищать нашу веру. Уверен, что наша вера - это опора молдавской государственности, мы должны защитить нашу Молдавскую церковь", - сказал Додон на брифинге. Экс-президент отметил, что большинство церквей в Молдавии были построены с 1812 по 1917 год, когда Бессарабия была частью Российской Империи, эти здания являются архитектурными памятниками. "Все они являются собственностью государства. Государство в начале 1990-х годов передала эту недвижимость митрополии Молдовы в пользование. Санду в этом году аннулировала эти соглашения, чтобы передать большую часть этих мест Румынии. Речь не идет о группе священников, речь идет о государственной политике по разрушению Молдавской церкви", - подчеркнул Додон. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
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молдавия, российская империя, майя санду, игорь додон, русская православная церковь, московский патриархат, румынская православная церковь, румыния
Религия, Молдавия, Российская империя, Майя Санду, Игорь Додон, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Румынская православная церковь, Румыния
Додон рассказал о давлении Кишинева на Молдавскую православную церковь

Додон: Кишинев проводит политику по уничтожению Молдавской православной церкви

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии проводят государственную политику по уничтожению Молдавской православной церкви, считает экс-руководитель республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
На прошлой неделе епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
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"Власти взялись за церковь, Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) хочет разрушить Молдавскую церковь... Хочу выразить слова поддержки Митрополии Молдовы, Митрополиту Владимиру. Считаю, что все мы, прихожане, должны защищать нашу веру. Уверен, что наша вера - это опора молдавской государственности, мы должны защитить нашу Молдавскую церковь", - сказал Додон на брифинге.
Экс-президент отметил, что большинство церквей в Молдавии были построены с 1812 по 1917 год, когда Бессарабия была частью Российской Империи, эти здания являются архитектурными памятниками. "Все они являются собственностью государства. Государство в начале 1990-х годов передала эту недвижимость митрополии Молдовы в пользование. Санду в этом году аннулировала эти соглашения, чтобы передать большую часть этих мест Румынии. Речь не идет о группе священников, речь идет о государственной политике по разрушению Молдавской церкви", - подчеркнул Додон.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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РелигияМолдавияРоссийская империяМайя СандуИгорь ДодонРусская православная церковьМосковский ПатриархатРумынская православная церковьРумыния
 
 
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