https://ria.ru/20231124/mo-1911645419.html
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым - РИА Новости, 24.11.2023
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым
С 18 по 24 ноября российские войска уничтожили 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:42
2023-11-24T15:42
2023-11-24T16:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С 18 по 24 ноября российские войска уничтожили 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму, следует из сводки Минобороны."Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым", — заявили в военном ведомстве.Помимо этого, российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения, военной техники, базам горючего, пунктам размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"* и "Иностранного легиона". Все назначенные цели поражены, добавили в Минобороны.В сводке также говорится о ситуации на разных участках фронта.Купянское направление Подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак, нанеся поражение 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска (Харьковская область).Потери противника за неделю составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила десять атак штурмовиков 5-й бригады Нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, нанесла поражение 31-й бригаде Нацгвардии, 117-й и 125-й бригадам территориальной обороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки (ДНР).Общие потери ВСУ:Донецкое направлениеЮжная группировка пресекла 22 атаки противника и нанесла ему огневое поражение в районах Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки (ДНР). Украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, отбив две атаки и нанеся поражение 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны в районах сел Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка (ДНР).Потери ВСУ за неделю:Запорожское направлениеРоссийские войска вели активную оборону, отразив 11 атак в районах Работино и Вербового, а также нанесли поражение 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки.Здесь уничтожено:Херсонское направлениеПротивник пытался высаживать боевые группы на островах и левом берегу Днепра, но безуспешно. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах сел Тягинка, Токаревка и Садовое.В результате потери ВСУ составили:Помимо этого, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Силы ПВО за неделю сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотников.* Запрещенная в России террористическая организация.
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безопасность, россия, черное море, сша, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, США, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
С 18 по 24 ноября российские войска уничтожили 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму, следует из сводки
Минобороны.
«
"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым", — заявили в военном ведомстве.
Помимо этого, российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения, военной техники, базам горючего, пунктам размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"* и "Иностранного легиона". Все назначенные цели поражены, добавили в Минобороны.
В сводке также говорится о ситуации на разных участках фронта.
"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине
Подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак, нанеся поражение 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска (Харьковская область
).
Потери противника за неделю составили:
- свыше 305 военнослужащих;
- две боевые бронемашины;
- 16 автомобилей;
- семь орудий полевой артиллерии.
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Краснолиманское направление
Группировка "Центр" отбила десять атак штурмовиков 5-й бригады Нацгвардии Украины
, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, нанесла поражение 31-й бригаде Нацгвардии, 117-й и 125-й бригадам территориальной обороны в районах Торского, Красного Лимана
, Серебрянки и Григоровки (ДНР
).
- не менее 740 человек убитыми и ранеными;
- шесть боевых бронемашин;
- 15 автомобилей;
- три орудия полевой артиллерии.
"Есть все необходимое". В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
Южная группировка пресекла 22 атаки противника и нанесла ему огневое поражение в районах Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска
, Андреевки и Клещеевки (ДНР).
Украинская армия потеряла:
- более 1680 бойцов;
- четыре танка;
- десять боевых бронемашин;
- 18 автомобилей;
- 14 орудий полевой артиллерии.
СМИ сообщили, что ВСУ вряд ли будут использовать танки Abrams раньше весны
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, отбив две атаки и нанеся поражение 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны в районах сел Новомихайловка, Старомайорское
, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка (ДНР).
- порядка 625 бойцов;
- семь боевых бронемашин;
- 16 автомобилей;
- 13 орудий полевой артиллерии.
"Головная боль". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
Российские войска вели активную оборону, отразив 11 атак в районах Работино и Вербового, а также нанесли поражение 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки.
- примерно 435 военнослужащих;
- три танка;
- 21 боевая бронемашина;
- 22 автомобиля;
- четыре орудия полевой артиллерии.
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Противник пытался высаживать боевые группы на островах и левом берегу Днепра, но безуспешно. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах сел Тягинка, Токаревка и Садовое.
В результате потери ВСУ составили:
- порядка 405 человек;
- 11 орудий полевой артиллерии;
- 12 лодок;
- 26 автомобилей.
Помимо этого, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.
В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300
и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-50.
Силы ПВО за неделю сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотников.
* Запрещенная в России террористическая организация.