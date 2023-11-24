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ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 24.11.2023 (обновлено: 16:53 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mo-1911645419.html
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым - РИА Новости, 24.11.2023
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым
С 18 по 24 ноября российские войска уничтожили 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:42
2023-11-24T16:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
сша
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С 18 по 24 ноября российские войска уничтожили 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму, следует из сводки Минобороны.&quot;Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым&quot;, — заявили в военном ведомстве.Помимо этого, российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения, военной техники, базам горючего, пунктам размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"* и "Иностранного легиона". Все назначенные цели поражены, добавили в Минобороны.В сводке также говорится о ситуации на разных участках фронта.Купянское направление Подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак, нанеся поражение 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска (Харьковская область).Потери противника за неделю составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила десять атак штурмовиков 5-й бригады Нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, нанесла поражение 31-й бригаде Нацгвардии, 117-й и 125-й бригадам территориальной обороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки (ДНР).Общие потери ВСУ:Донецкое направлениеЮжная группировка пресекла 22 атаки противника и нанесла ему огневое поражение в районах Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки (ДНР). Украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, отбив две атаки и нанеся поражение 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны в районах сел Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка (ДНР).Потери ВСУ за неделю:Запорожское направлениеРоссийские войска вели активную оборону, отразив 11 атак в районах Работино и Вербового, а также нанесли поражение 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки.Здесь уничтожено:Херсонское направлениеПротивник пытался высаживать боевые группы на островах и левом берегу Днепра, но безуспешно. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах сел Тягинка, Токаревка и Садовое.В результате потери ВСУ составили:Помимо этого, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Силы ПВО за неделю сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотников.* Запрещенная в России террористическая организация.
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безопасность, россия, черное море, сша, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, США, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым

МО: ВС РФ за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. С 18 по 24 ноября российские войска уничтожили 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму, следует из сводки Минобороны.
«

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым", — заявили в военном ведомстве.

Помимо этого, российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения, военной техники, базам горючего, пунктам размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"* и "Иностранного легиона". Все назначенные цели поражены, добавили в Минобороны.
В сводке также говорится о ситуации на разных участках фронта.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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16:13

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак, нанеся поражение 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска (Харьковская область).
Потери противника за неделю составили:
  • свыше 305 военнослужащих;
  • две боевые бронемашины;
  • 16 автомобилей;
  • семь орудий полевой артиллерии.
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05:55

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" отбила десять атак штурмовиков 5-й бригады Нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, нанесла поражение 31-й бригаде Нацгвардии, 117-й и 125-й бригадам территориальной обороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки (ДНР).
Общие потери ВСУ:
  • не менее 740 человек убитыми и ранеными;
  • шесть боевых бронемашин;
  • 15 автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии.
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Вчера, 23:05

Донецкое направление

Южная группировка пресекла 22 атаки противника и нанесла ему огневое поражение в районах Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки (ДНР).
Украинская армия потеряла:
  • более 1680 бойцов;
  • четыре танка;
  • десять боевых бронемашин;
  • 18 автомобилей;
  • 14 орудий полевой артиллерии.
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СМИ сообщили, что ВСУ вряд ли будут использовать танки Abrams раньше весны
Вчера, 17:42

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, отбив две атаки и нанеся поражение 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 127-й и 128-й бригадам территориальной обороны в районах сел Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка (ДНР).
Потери ВСУ за неделю:
  • порядка 625 бойцов;
  • семь боевых бронемашин;
  • 16 автомобилей;
  • 13 орудий полевой артиллерии.
Вертолет Ка-52 ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Вчера, 15:20

Запорожское направление

Российские войска вели активную оборону, отразив 11 атак в районах Работино и Вербового, а также нанесли поражение 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки.
Здесь уничтожено:
  • примерно 435 военнослужащих;
  • три танка;
  • 21 боевая бронемашина;
  • 22 автомобиля;
  • четыре орудия полевой артиллерии.
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14:25

Херсонское направление

Противник пытался высаживать боевые группы на островах и левом берегу Днепра, но безуспешно. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах сел Тягинка, Токаревка и Садовое.
В результате потери ВСУ составили:
  • порядка 405 человек;
  • 11 орудий полевой артиллерии;
  • 12 лодок;
  • 26 автомобилей.
Помимо этого, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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08:49
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Силы ПВО за неделю сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотников.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореСШАВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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