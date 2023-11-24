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Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:37
2023-11-24T15:37
2023-11-24T15:42
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщило Минобороны России."В период с 18 по 24 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов" (организация запрещена в РФ - ред.), а также "Иностранного легиона", - - сообщили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены".
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Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ
МО: ВС РФ нанесли 31 удар по военным объектам ВСУ с 18 по 24 ноября