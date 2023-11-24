Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 24.11.2023 (обновлено: 15:42 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mo-1911643687.html
Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:37
2023-11-24T15:42
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006430_0:177:3012:1871_1920x0_80_0_0_a33deecfb56185c9e06de27064ece9f5.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщило Минобороны России."В период с 18 по 24 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов" (организация запрещена в РФ - ред.), а также "Иностранного легиона", - - сообщили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены".
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006430_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_12af0f037fdfbd29a2ecbffdf8a00802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские войска нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ

МО: ВС РФ нанесли 31 удар по военным объектам ВСУ с 18 по 24 ноября

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также пунктам размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, сообщило Минобороны России.
«
"В период с 18 по 24 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов" (организация запрещена в РФ - ред.), а также "Иностранного легиона", - - сообщили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала