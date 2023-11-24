https://ria.ru/20231124/mina-1911669163.html

В Новолуганском в ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Новолуганском в ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 24.11.2023

В Новолуганском в ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Новолуганском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:43

2023-11-24T16:43

2023-11-24T16:43

специальная военная операция на украине

происшествия

денис пушилин

украина

киев

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Новолуганском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "В результате подрыва на ПФМ "Лепесток" в Новолуганском ранен мужчина 1966 года рождения – он доставлен в больницу с травматической ампутацией правой стопы", - говорится в сообщении.Пушилин также сообщил, что девочку, пострадавшую при сбросе украинского боеприпаса с беспилотника в Старомихайловке, с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение региона, ей оказывается необходимая помощь. Поселок Новолуганское находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html

украина

киев

донецкая народная республика

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происшествия, денис пушилин, украина, киев, донецкая народная республика