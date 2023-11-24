В Новолуганском в ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Пушилин: в Новолуганском в ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Новолуганском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"В результате подрыва на ПФМ "Лепесток" в Новолуганском ранен мужчина 1966 года рождения – он доставлен в больницу с травматической ампутацией правой стопы", - говорится в сообщении.
Пушилин также сообщил, что девочку, пострадавшую при сбросе украинского боеприпаса с беспилотника в Старомихайловке, с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение региона, ей оказывается необходимая помощь.
Поселок Новолуганское находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.