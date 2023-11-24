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СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США - РИА Новости, 24.11.2023
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14:55 24.11.2023
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СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США
СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы заняться "формированием своей рабочей команды" до вступлением в должность главы страны,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:55
2023-11-24T14:55
в мире
сша
аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы заняться "формированием своей рабочей команды" до вступлением в должность главы страны, передает агентство Telam со ссылкой на источники, близкие к президенту. "Милей отменил поездку в США, запланированную на эти выходные, чтобы сконцентрироваться на формировании своей рабочей команды", - рассказали агентству неназванные источники, близкие к президенту. Ранее Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль. В прошлое воскресенье Милей выиграл второй тур президентских выборов, обойдя Серхио Массу - министра экономики Аргентины и кандидата от правящей коалиции "Союз ради Родины". Милей, баллотировавшийся от крайне правой либертарианской коалиции "Свобода наступает", вступит в должность 10 декабря. Милей выступает за отказ от местной валюты в пользу доллара США, упразднение центрального банка Аргентины, выход из южноамериканской торговой организации МЕРКОСУР и поддерживает идею сближения с Соединенными Штатами и Израилем.
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в мире, сша, аргентина, хавьер милей
В мире, США, Аргентина, Хавьер Милей
СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США

Telam: Милей отменил поездку в США, чтобы заняться формированием команды

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы заняться "формированием своей рабочей команды" до вступлением в должность главы страны, передает агентство Telam со ссылкой на источники, близкие к президенту.
"Милей отменил поездку в США, запланированную на эти выходные, чтобы сконцентрироваться на формировании своей рабочей команды", - рассказали агентству неназванные источники, близкие к президенту. Ранее Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль.
В прошлое воскресенье Милей выиграл второй тур президентских выборов, обойдя Серхио Массу - министра экономики Аргентины и кандидата от правящей коалиции "Союз ради Родины". Милей, баллотировавшийся от крайне правой либертарианской коалиции "Свобода наступает", вступит в должность 10 декабря.
Милей выступает за отказ от местной валюты в пользу доллара США, упразднение центрального банка Аргентины, выход из южноамериканской торговой организации МЕРКОСУР и поддерживает идею сближения с Соединенными Штатами и Израилем.
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