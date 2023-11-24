СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США
Telam: Милей отменил поездку в США, чтобы заняться формированием команды
© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы заняться "формированием своей рабочей команды" до вступлением в должность главы страны, передает агентство Telam со ссылкой на источники, близкие к президенту.
"Милей отменил поездку в США, запланированную на эти выходные, чтобы сконцентрироваться на формировании своей рабочей команды", - рассказали агентству неназванные источники, близкие к президенту. Ранее Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль.
В прошлое воскресенье Милей выиграл второй тур президентских выборов, обойдя Серхио Массу - министра экономики Аргентины и кандидата от правящей коалиции "Союз ради Родины". Милей, баллотировавшийся от крайне правой либертарианской коалиции "Свобода наступает", вступит в должность 10 декабря.
Милей выступает за отказ от местной валюты в пользу доллара США, упразднение центрального банка Аргентины, выход из южноамериканской торговой организации МЕРКОСУР и поддерживает идею сближения с Соединенными Штатами и Израилем.