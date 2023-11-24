https://ria.ru/20231124/miley-1911619176.html

СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США

СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: избранный президент Аргентины отменил поездку в США

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы заняться "формированием своей рабочей команды" до вступлением в должность главы страны,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:55

2023-11-24T14:55

2023-11-24T14:55

в мире

сша

аргентина

хавьер милей

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы заняться "формированием своей рабочей команды" до вступлением в должность главы страны, передает агентство Telam со ссылкой на источники, близкие к президенту. "Милей отменил поездку в США, запланированную на эти выходные, чтобы сконцентрироваться на формировании своей рабочей команды", - рассказали агентству неназванные источники, близкие к президенту. Ранее Милей заявил, что до вступления в должность собирается посетить США и Израиль. В прошлое воскресенье Милей выиграл второй тур президентских выборов, обойдя Серхио Массу - министра экономики Аргентины и кандидата от правящей коалиции "Союз ради Родины". Милей, баллотировавшийся от крайне правой либертарианской коалиции "Свобода наступает", вступит в должность 10 декабря. Милей выступает за отказ от местной валюты в пользу доллара США, упразднение центрального банка Аргентины, выход из южноамериканской торговой организации МЕРКОСУР и поддерживает идею сближения с Соединенными Штатами и Израилем.

https://ria.ru/20231123/argentina-1911219347.html

сша

аргентина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, аргентина, хавьер милей