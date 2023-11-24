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Эксперт назвал покупку Ми-35 Сербией у Кипра выгодным для России вариантом - РИА Новости, 24.11.2023
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15:50 24.11.2023 (обновлено: 15:54 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mi-35-1911649689.html
Эксперт назвал покупку Ми-35 Сербией у Кипра выгодным для России вариантом
Эксперт назвал покупку Ми-35 Сербией у Кипра выгодным для России вариантом - РИА Новости, 24.11.2023
Эксперт назвал покупку Ми-35 Сербией у Кипра выгодным для России вариантом
Приобретение Сербией вертолётов Ми-35 у Кипра является выгодным для России вариантом развития ситуации, поскольку существовал риск, что эти машины под давлением РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:50
2023-11-24T15:54
безопасность
сербия
кипр
россия
игорь коротченко
ми-35
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Приобретение Сербией вертолётов Ми-35 у Кипра является выгодным для России вариантом развития ситуации, поскольку существовал риск, что эти машины под давлением США будут переданы Украине, сообщил в пятницу РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Сербия получила от Кипра 11 боевых вертолета Ми-35П российского производства на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне. Президент Сербии Александр Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. Он отметил, что "любит" Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии. "Данное событие, безусловно, является позитивным для России. Если бы вертолёты Ми-35 не приобрёл бы наш союзник на Балканах, существовал бы большой риск того, что Кипр под давлением Запада, прежде всего США, передал бы эти машины Украине", - заявил Коротченко. Аналитик добавил, что Сербия приобрела у Кипра боевые вертолёты Ми-35 с согласия России, данный шаг показывает приверженность Белграда к укреплению связей с Москвой. "Разумеется, передача указанной военной техники с Кипра в Сербию могла производиться только с уведомлением и соответствующим согласием Российской Федерации, так как указанный пункт чётко оговорен во всех контрактных документах первичного покупателя. Сербия является для России страной-союзником на Балканах, с Кипром также поддерживаются очень хорошие отношения", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что закупка российских вооружений не у самой Москвы, а у других его эксплуатантов - оправданный шаг для Белграда. "В условиях, когда идет СВО и возможности РФ по поставкам вооружений на Балканы объективно ограничиваются тем, что маршруты их доставки должны пролегать через воздушное пространство либо по территории соседних с Сербией стран, которые существенным образом зависят от мнений и позиций Брюсселя, этот вариант усиления мощи Сербских Вооруженных сил представляется наиболее целесообразным", - пояснил собеседник агентства. Коротченко подчеркнул, что Ми-35 является "одним из самых эффективных десантно-штурмовых вертолетов": "Машина является дальнейшим развитием советского вертолета Ми-24. Ми-35 обладает расширенными возможностями по применению различных видов авиационного бортового вооружения и адаптирован под условия ведения войн фактически всех типов". Курс на сближение с РФ По мнению аналитика, приобретение Ми-35 накануне внеочередных парламентских выборов призвано усилить позиции президента Вучича и правящей партии, а также обозначить курс Белграда на укрепление связей с Россией. "Сербия приобретает их накануне внеочередных парламентских выборов, приобретает российскую технику и, конечно, это усилит позиции президента Вучича, его партии и тех коалиций, которые его поддерживают. Этот контракт – ответ Белграда на недавний визит генсека НАТО Столтенберга на Балканы и делая выбор в пользу российского оружия, пусть даже по схеме приобретения его через Кипр, сербское руководство в очередной раз демонстрирует свои военно-политические симпатии, это знаковый контракт для сторонников в сербском обществе всестороннего укрепления связей с Россией", - отметил он. Военная необходимостьВ то же время Коротченко подчеркнул, что закупка значительной партии военных вертолётов - это не просто политический жест, а, прежде всего мера по укреплению обороноспособности Сербии в свете складывающейся непростой ситуации на Балканах. "Разумеется, это делается не для победы на парламентских выборах, а для укрепления обороноспособности. Достаточно напряжённая ситуация складывается в Косово, где под прикрытием KFOR косовары проводят политику дискриминации, давления и обещают силовые акции против проживающего там сербского населения. Наличие у Белграда вертолётов Ми-35 остудит горячие головы руководителей этого непризнанного Россией, Сербией и другими членами международного сообщества анклава", - пояснил аналитик. Собеседник агентства также напомнил о непростой ситуации, связанной республикой Сербской в составе Боснии и Герцеговины, на которую также оказывается давление.
https://ria.ru/20231123/mi35-1911407706.html
https://ria.ru/20230817/mi-24-1890685866.html
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безопасность, сербия, кипр, россия, игорь коротченко, ми-35
Безопасность, Сербия, Кипр, Россия, Игорь Коротченко, Ми-35
Эксперт назвал покупку Ми-35 Сербией у Кипра выгодным для России вариантом

Коротченко: Кипр мог передать Ми-35 Украине, если бы не продал их Сербии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский вертолет Ми-35
Российский вертолет Ми-35 - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский вертолет Ми-35. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Приобретение Сербией вертолётов Ми-35 у Кипра является выгодным для России вариантом развития ситуации, поскольку существовал риск, что эти машины под давлением США будут переданы Украине, сообщил в пятницу РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Сербия получила от Кипра 11 боевых вертолета Ми-35П российского производства на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне. Президент Сербии Александр Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. Он отметил, что "любит" Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии.
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"Данное событие, безусловно, является позитивным для России. Если бы вертолёты Ми-35 не приобрёл бы наш союзник на Балканах, существовал бы большой риск того, что Кипр под давлением Запада, прежде всего США, передал бы эти машины Украине", - заявил Коротченко. Аналитик добавил, что Сербия приобрела у Кипра боевые вертолёты Ми-35 с согласия России, данный шаг показывает приверженность Белграда к укреплению связей с Москвой.
"Разумеется, передача указанной военной техники с Кипра в Сербию могла производиться только с уведомлением и соответствующим согласием Российской Федерации, так как указанный пункт чётко оговорен во всех контрактных документах первичного покупателя. Сербия является для России страной-союзником на Балканах, с Кипром также поддерживаются очень хорошие отношения", - сказал Коротченко.
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Аналитик отметил, что закупка российских вооружений не у самой Москвы, а у других его эксплуатантов - оправданный шаг для Белграда. "В условиях, когда идет СВО и возможности РФ по поставкам вооружений на Балканы объективно ограничиваются тем, что маршруты их доставки должны пролегать через воздушное пространство либо по территории соседних с Сербией стран, которые существенным образом зависят от мнений и позиций Брюсселя, этот вариант усиления мощи Сербских Вооруженных сил представляется наиболее целесообразным", - пояснил собеседник агентства.
Коротченко подчеркнул, что Ми-35 является "одним из самых эффективных десантно-штурмовых вертолетов": "Машина является дальнейшим развитием советского вертолета Ми-24. Ми-35 обладает расширенными возможностями по применению различных видов авиационного бортового вооружения и адаптирован под условия ведения войн фактически всех типов".
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Курс на сближение с РФ

По мнению аналитика, приобретение Ми-35 накануне внеочередных парламентских выборов призвано усилить позиции президента Вучича и правящей партии, а также обозначить курс Белграда на укрепление связей с Россией.
"Сербия приобретает их накануне внеочередных парламентских выборов, приобретает российскую технику и, конечно, это усилит позиции президента Вучича, его партии и тех коалиций, которые его поддерживают. Этот контракт – ответ Белграда на недавний визит генсека НАТО Столтенберга на Балканы и делая выбор в пользу российского оружия, пусть даже по схеме приобретения его через Кипр, сербское руководство в очередной раз демонстрирует свои военно-политические симпатии, это знаковый контракт для сторонников в сербском обществе всестороннего укрепления связей с Россией", - отметил он.
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Военная необходимость

В то же время Коротченко подчеркнул, что закупка значительной партии военных вертолётов - это не просто политический жест, а, прежде всего мера по укреплению обороноспособности Сербии в свете складывающейся непростой ситуации на Балканах.
"Разумеется, это делается не для победы на парламентских выборах, а для укрепления обороноспособности. Достаточно напряжённая ситуация складывается в Косово, где под прикрытием KFOR косовары проводят политику дискриминации, давления и обещают силовые акции против проживающего там сербского населения. Наличие у Белграда вертолётов Ми-35 остудит горячие головы руководителей этого непризнанного Россией, Сербией и другими членами международного сообщества анклава", - пояснил аналитик.
Собеседник агентства также напомнил о непростой ситуации, связанной республикой Сербской в составе Боснии и Герцеговины, на которую также оказывается давление.
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БезопасностьСербияКипрРоссияИгорь КоротченкоМи-35
 
 
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