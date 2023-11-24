https://ria.ru/20231124/meoty-1911400537.html

Между Востоком и Западом. Раскрыта тайна происхождения народов юга России

Между Востоком и Западом. Раскрыта тайна происхождения народов юга России - РИА Новости, 24.11.2023

Между Востоком и Западом. Раскрыта тайна происхождения народов юга России

Результаты палеогенетических исследований показали, что сарматы переселились в Причерноморье из Центральной и Восточной Азии. А меоты — предполагаемые предки... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:00

2023-11-24T11:31

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Результаты палеогенетических исследований показали, что сарматы переселились в Причерноморье из Центральной и Восточной Азии. А меоты — предполагаемые предки северокавказских народов — оказались этническими европейцами. О том, что выяснили ученые о тех, кто жил когда-то на юге современной России, — в материале РИА Новости. На границе культурЭти земли в древности находились на одном из самых оживленных мировых перекрестков. Здесь сохранились многочисленные свидетельства пребывания человека, причем самые ранние относятся еще к началу каменного века. Примерно десять тысяч лет назад сюда пришли кочевые ираноязычные племена — скифы, а затем родственные им сарматы, саки и массагеты. У этих народов не было письменности, зато они оставили богатое археологическое наследие — множество предметов искусства с элементами характерного "звериного" стиля, оружие, снаряжение для верховой езды.В VI веке до нашей эры вдоль побережья Черного и Азовского морей основывали свои колонии греки. Здесь, помимо кочевников, они встречали коренных жителей, занимавшихся земледелием, скотоводством и рыбной ловлей. В сочинениях Геродота, Гекатея Милетского и Гелланика Митиленского есть упоминания таких оседлых племен, как синды, дандарии, тореаты, агры, аррехи, тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи, аспургиане. Но чаще античные историки используют для всех жителей "меотийского болота", как они называли дельту Дона, собирательное имя "меоты".Из древнегреческих хроник следует, что меоты были искусными воинами, жили племенным строем, подчинялись правителям античного города Танаиса, руины которого нашли в 30 километрах от современного Ростова-на-Дону, и Боспорского царства со столицей на месте нынешней Керчи. Сегодня остатки их укрепленных поселений находят по берегам рек на территории современного Краснодарского края, республик Адыгея и Абхазия, а также в Ростовской области.Планировка городищ свидетельствует о том, что меоты вынуждены были защищаться от воинственных кочевников. Укрепления возводили в труднодоступных местах, окружали крутыми земляными валами, деревянными стенами и рвами с водой. Внутри строили небольшие овальные саманные дома, крытые соломой, камышом, а позже — привозной греческой черепицей.В домах были небольшие глиняные печи, где готовили еду, и домашние алтари. Неподалеку от жилищ копали ямы, их стенки обмазывали глиной — там хранили зерно и другие продукты. Меоты разводили коров, коней, свиней и птицу, продавали зерно грекам, делали глиняную и металлическую посуду, из бронзы и железа выковывали орудия труда, оружие и доспехи, периодически вступали в вооруженные столкновения с соседними племенами, греками и римлянами.Меоты — кто они?Ученые довольно подробно изучили жизнь меотов. Оставалось выяснить главное: их происхождение, откуда они пришли, кто были их предки. Без ответа на эти вопросы невозможно распутать сложный клубок исторических событий, которые привели к становлению калейдоскопа этносов Северного Кавказа. Большинство ученых-этнографов сходятся во мнении, что меоты дали начало абхазо-адыгской семье кавказских народов, в которую входят абхазы, абазины, адыгейцы, черкесы, кабардинцы, шапсуги и некоторые другие более мелкие народности.Письменности у меотов не было, и сказать, на каком языке они говорили, очень сложно. Единственное зафиксированное источниками меотское слово — имя меотиянки Тиргатао, супруги царя синдов Гекатея. Одни филологи видят в нем индоиранские корни, другие — скифские, третьи — древневавилонские. Существуют версии о родстве северокавказских языков с хаттским — древнейшим языком северо-восточной части Малой Азии — или с хурритским и аккадским, на которых говорили в Северном Междуречье. Но все это лишь гипотезы.Самые восточные европейцыВ последнее время археологам активно помогают генетики. В качестве материала для исследования они используют ДНК, извлеченную из фрагментов костей и тканей. Современные генетические методы позволяют не только восстановить внешние черты древних людей, но и определить пути миграции народов.Недавно ученые Южного федерального университета (ЮФУ), подведомственного Минобрнауки РФ, провели палеогенетическое исследование образцов из сарматских и меотских погребений I-III веков нашей эры, расположенных в Ростовской области. Всего удалось извлечь древнюю ДНК из семи скелетов сарматов, найденных в курганном могильнике "Черкасов", а также из 27 скелетов меотов из двух нижнедонских некрополей. Генетические анализы проводили в лаборатории "Идентификация объектов биологического происхождения" Академии биологии и биотехнологии имени Д. И. Ивановского ЮФУ под руководством Игоря Корниенко и Ольги Арамовой.Исследуя ДНК меотов и сарматов, ученые выделили для каждого народа набор характерных аллелей — разных форм одного и того же гена. Посчитали частоту их встречаемости во всех исследованных образцах и сравнили с информацией в базах данных для представителей различных метапопуляций — европейской, азиатской, ближневосточной и так далее. А затем уже с использованием статистических методов оценили вероятность принадлежности меотов и сарматов к каждой из этих этнических групп.Оказалось, что принадлежность меотов к европейской метапопуляции в 4,27 раза выше, чем к восточноазиатской. Что касается сарматов, данные палеогенетического анализа подтвердили: это азиатский народ. Причем, вероятнее всего, пришел из Восточной Азии. Исследователям также удалось доказать, что генофонд меотов древнее, а их взаимосвязь с окружающими племенами теснее, чем у сарматов."По итогам проекта выявлено, что сарматы связаны с азиатскими метапопуляциями, а меоты — с европейскими, — говорит заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений ЮФУ, руководитель гранта РНФ, выделенного на это исследование, кандидат исторических наук Евгений Вдовченков. — Этот результат был ожидаемым, поскольку у нас есть представления о миграциях сарматов с востока, из Приуралья и Центральной Азии, и связи меотов с автохтонным населением Предкавказья и Прикубанья".Авторы отмечают, что в статье рассматриваются только донские меоты, но их связь с меотами Кубани и Восточного Приазовья общепризнана. Примечательно, что ученые высказывали разные гипотезы, в том числе самые экзотические. Например, некоторые утверждали, что меоты — индоарийский народ, который пришел на берега Азовского и Черного морей из Северной Индии. Таким образом, по мнению исследователей, можно поставить точку в многолетней дискуссии о происхождении коренных народов региона.

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

история, археология, биология, генетика, ростовская область, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, что не найдешь в учебнике