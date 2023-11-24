https://ria.ru/20231124/mask-1911498806.html

Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе, пишут СМИ

Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023

Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе и встретиться с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:46

2023-11-24T09:46

2023-11-24T09:51

в мире

израиль

россия

ближний восток

илон маск

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880371151_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4a2e1f041c4f4f19d3ea9d33b56e1ce7.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе и встретиться с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, Маск также может посетить южные израильские поселения на границе с сектором Газа, которые серьезно пострадали от вторжения ХАМАС 7 октября. В последние недели американский миллиардер и владелец социальной сети X неоднократно публично высказывался о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации в секторе Газа. В конце октября Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Позднее он сказал, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа. Предприниматель также пообещал направить доходы своей социальной сети Х от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231122/mask-1910987745.html

израиль

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, ближний восток, илон маск, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году