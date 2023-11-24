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Украинский морпех получил 25 лет за убийство пленного в Мариуполе - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/mariupol-1911639174.html
Украинский морпех получил 25 лет за убийство пленного в Мариуполе
Украинский морпех получил 25 лет за убийство пленного в Мариуполе - РИА Новости, 24.11.2023
Украинский морпех получил 25 лет за убийство пленного в Мариуполе
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского морпеха, убившего раненого военнопленного, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:29
2023-11-24T15:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского морпеха, убившего раненого военнопленного, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего военнослужащего инженерно-саперного взвода 501 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Максима Бабича… Суд приговорил Бабича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 20 марта по 4 апреля 2022 года Бабич находился на территории "Мариупольского металлургического комбината имени Ильича". В один из дней совместно с командиром Олегом Завалецким Бабич забил до смерти раненого военнопленного, тело затем скинули в яму и закопали. Бабич признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории). Завалецкого суд ранее приговорил к 30 годам колонии строгого режима.
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происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Украинский морпех получил 25 лет за убийство пленного в Мариуполе

Прокуратура: суд в ДНР дал морпеху ВСУ 25 лет за убийство пленного в Мариуполе

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского морпеха, убившего раненого военнопленного, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего военнослужащего инженерно-саперного взвода 501 отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Максима Бабича… Суд приговорил Бабича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что с 20 марта по 4 апреля 2022 года Бабич находился на территории "Мариупольского металлургического комбината имени Ильича". В один из дней совместно с командиром Олегом Завалецким Бабич забил до смерти раненого военнопленного, тело затем скинули в яму и закопали.
Бабич признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).
Завалецкого суд ранее приговорил к 30 годам колонии строгого режима.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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