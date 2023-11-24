Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о выводах нейросети о высадке американцев на Луну - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:40 24.11.2023 (обновлено: 16:47 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/luna-1911667914.html
Путину рассказали о выводах нейросети о высадке американцев на Луну
Путину рассказали о выводах нейросети о высадке американцев на Луну - РИА Новости, 24.11.2023
Путину рассказали о выводах нейросети о высадке американцев на Луну
Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США, рассказали президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:40
2023-11-24T16:47
наука
сша
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/73203/50/732035081_0:309:1850:1350_1920x0_80_0_0_e50e6c7cb88123e9e7df613b09e540a2.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США, рассказали президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", глава государства заинтересовался таким выводом искусственного интеллекта. Во время осмотра выставки Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео. Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал об опыте работы с нейросетью от американской компании Google, которой исследователи предложили проанализировать фото лунной миссии США. "Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает", - сказал Герасименко Путину. Глава Сбербанка Герман Греф, "чтобы не было предвзятости", подчеркнул, что такие выводы сделала американская, а не российская, нейросеть на основе множества параметров. "Интересно", - ответил Путин.
https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/73203/50/732035081_0:218:1850:1606_1920x0_80_0_0_85e7b68355bc855dd0f61334928ff55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, технологии
Наука, США, Технологии
Путину рассказали о выводах нейросети о высадке американцев на Луну

Американская нейросеть сочла фото лунной миссии НАСА подделкой

© NASAАстронавт Эдвин Олдрин во время миссии Аполлон-11 на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин во время миссии Аполлон-11 на Луне - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© NASA
Астронавт Эдвин Олдрин во время миссии Аполлон-11 на Луне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США, рассказали президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", глава государства заинтересовался таким выводом искусственного интеллекта.
Во время осмотра выставки Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео. Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал об опыте работы с нейросетью от американской компании Google, которой исследователи предложили проанализировать фото лунной миссии США.
"Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает", - сказал Герасименко Путину.
Глава Сбербанка Герман Греф, "чтобы не было предвзятости", подчеркнул, что такие выводы сделала американская, а не российская, нейросеть на основе множества параметров.
"Интересно", - ответил Путин.
Здание вертикальной сборки НАСА
Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне
28 апреля, 00:45
 
НаукаСШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала