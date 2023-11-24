https://ria.ru/20231124/lukashenko-1911550451.html

Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт

Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт - РИА Новости, 24.11.2023

Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:52

2023-11-24T12:52

2023-11-24T12:58

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в Минск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в четверг посетил Минск для участия в саммите ОДКБ, который проходил во Дворце независимости. После мероприятия президенты России и Белоруссии вместе отправились в аэропорт на автомобиле Путина."Они, действительно, условились поговорить. Поскольку аэропорт в Минске достаточно далеко от центра города, от президентского дворца, они решили эту дорогу использовать для того, чтобы фактически провести двустороннюю беседу... По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", - сообщил Песков журналистам в пятницу.

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков, одкб, политика, минск