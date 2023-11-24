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Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт - РИА Новости, 24.11.2023
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12:52 24.11.2023 (обновлено: 12:58 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/lukashenko-1911550451.html
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:52
2023-11-24T12:58
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александр лукашенко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в Минск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в четверг посетил Минск для участия в саммите ОДКБ, который проходил во Дворце независимости. После мероприятия президенты России и Белоруссии вместе отправились в аэропорт на автомобиле Путина."Они, действительно, условились поговорить. Поскольку аэропорт в Минске достаточно далеко от центра города, от президентского дворца, они решили эту дорогу использовать для того, чтобы фактически провести двустороннюю беседу... По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", - сообщил Песков журналистам в пятницу.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков, одкб, политика, минск
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, ОДКБ, Политика, Минск
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт

Песков: Лукашенко, провожая Путина в аэропорт, обстоятельно с ним побеседовал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в Минск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в четверг посетил Минск для участия в саммите ОДКБ, который проходил во Дворце независимости. После мероприятия президенты России и Белоруссии вместе отправились в аэропорт на автомобиле Путина.
"Они, действительно, условились поговорить. Поскольку аэропорт в Минске достаточно далеко от центра города, от президентского дворца, они решили эту дорогу использовать для того, чтобы фактически провести двустороннюю беседу... По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", - сообщил Песков журналистам в пятницу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияДмитрий ПесковОДКБПолитикаМинск
 
 
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