https://ria.ru/20231124/lukashenko-1911550451.html
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:52
2023-11-24T12:52
2023-11-24T12:58
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
дмитрий песков
одкб
политика
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911407496_240:0:2741:1407_1920x0_80_0_0_18d0728c9b6c3dd51ce23043fd4ecf86.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в Минск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в четверг посетил Минск для участия в саммите ОДКБ, который проходил во Дворце независимости. После мероприятия президенты России и Белоруссии вместе отправились в аэропорт на автомобиле Путина."Они, действительно, условились поговорить. Поскольку аэропорт в Минске достаточно далеко от центра города, от президентского дворца, они решили эту дорогу использовать для того, чтобы фактически провести двустороннюю беседу... По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", - сообщил Песков журналистам в пятницу.
https://ria.ru/20231117/zvanie-1910204539.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911407496_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_7a68d8b16712d641f62317c98dd34047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков, одкб, политика, минск
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, ОДКБ, Политика, Минск
Песков рассказал о беседе Путина и Лукашенко по дороге в аэропорт
Песков: Лукашенко, провожая Путина в аэропорт, обстоятельно с ним побеседовал
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне полноценно побеседовали по дороге в аэропорт после визита российского лидера в Минск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в четверг посетил Минск для участия в саммите ОДКБ
, который проходил во Дворце независимости. После мероприятия президенты России и Белоруссии вместе отправились в аэропорт на автомобиле Путина.
"Они, действительно, условились поговорить. Поскольку аэропорт в Минске достаточно далеко от центра города, от президентского дворца, они решили эту дорогу использовать для того, чтобы фактически провести двустороннюю беседу... По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа", - сообщил Песков журналистам в пятницу.
Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника, заявил Песков