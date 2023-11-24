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Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться - РИА Новости, 24.11.2023
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08:19 24.11.2023 (обновлено: 16:10 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/lukashenko-1911487509.html
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться - РИА Новости, 24.11.2023
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:19
2023-11-24T16:10
в мире
белоруссия
афины
вильнюс
александр лукашенко
роман протасевич
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался. &quot;Я разговаривал с этой девочкой, которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня этого. Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич. — Прим. ред.) от нее отказался. Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо&quot;, — сказал Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба &quot;Тихоокеанский горизонт&quot; в ДВФУ.Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Молодые люди находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. Год спустя Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение о помиловании, но ей отказали — как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения.Указ о помиловании Сапеги Лукашенко подписал в июне 2023-го. Седьмого июня ее передали из колонии делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.Протасевича, которого Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, Лукашенко помиловал в мае. Позже КГБ Белоруссии исключил и Протасевича, и Сапегу из списка террористов.
https://ria.ru/20230713/belorussiya-1884017285.html
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в мире, белоруссия, афины, вильнюс, александр лукашенко, роман протасевич, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, ryanair, минский областной суд
В мире, Белоруссия, Афины, Вильнюс, Александр Лукашенко, Роман Протасевич, Олег Кожемяко, Дальневосточный федеральный университет, Ryanair, Минский областной суд
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Глава Приморья Кожемяко и Лукашенко предлагали Сапеге и Протасевичу пожениться

© AP Photo / Leonid ShcheglovСофья Сапега
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Софья Сапега. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался.
«

"Я разговаривал с этой девочкой, которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня этого. Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич. — Прим. ред.) от нее отказался. Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо", — сказал Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба "Тихоокеанский горизонт" в ДВФУ.

Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка террористов
13 июля, 16:14
Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Молодые люди находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.
Год спустя Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение о помиловании, но ей отказали — как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения.
Указ о помиловании Сапеги Лукашенко подписал в июне 2023-го. Седьмого июня ее передали из колонии делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.
Протасевича, которого Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, Лукашенко помиловал в мае. Позже КГБ Белоруссии исключил и Протасевича, и Сапегу из списка террористов.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко
Вчера, 16:15
 
В миреБелоруссияАфиныВильнюсАлександр ЛукашенкоРоман ПротасевичОлег КожемякоДальневосточный федеральный университетRyanairМинский областной суд
 
 
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