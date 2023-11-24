Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
Глава Приморья Кожемяко и Лукашенко предлагали Сапеге и Протасевичу пожениться
© AP Photo / Leonid ShcheglovСофья Сапега
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Софья Сапега. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался.
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"Я разговаривал с этой девочкой, которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня этого. Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич. — Прим. ред.) от нее отказался. Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо", — сказал Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба "Тихоокеанский горизонт" в ДВФУ.
Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Молодые люди находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.
Год спустя Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение о помиловании, но ей отказали — как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения.
Указ о помиловании Сапеги Лукашенко подписал в июне 2023-го. Седьмого июня ее передали из колонии делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.
Протасевича, которого Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, Лукашенко помиловал в мае. Позже КГБ Белоруссии исключил и Протасевича, и Сапегу из списка террористов.