https://ria.ru/20231124/luch-1911477980.html
Ученые зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
Ученые зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы - РИА Новости, 24.11.2023
Ученые зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
Международная коллаборация ученых и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:20
2023-11-24T05:20
2023-11-24T17:56
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Международная коллаборация ученых и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого пока невозможно определить, говорится в сообщении Университета Юты."Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч. — Прим. ред.) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?" — рассказал Джон Мэтьюз, представитель Telescope Array в Университете Юты.По информации вуза, во время эксперимента под названием "Глаз мухи" в 1991 году исследователи из Юты с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров обнаружили самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Частицы, из которых они состояли, назвали Oh-My-God. По словам астрофизиков, ничто в Галактике не могло произвести такой поток, а энергия частицы оказалась больше, чем было теоретически возможно для космических лучей.Но в мае 2021 года группа Telescope Array обнаружила второй по силе поток космических лучей. А в нынешнем ноябре исследователи опубликовали статью, в которой говорится, что частицы, получившие название "Аматэрасу" (японская богиня-Солнце), могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц."Это могут быть дефекты в структуре пространства — времени, сталкивающиеся космические струны. Я просто выплевываю сумасшедшие идеи, которые приходят в голову людям, потому что общепринятого объяснения просто нет", — сказал профессор Университета Юты Джон Белз.Международный проект Telescope Array объединяет исследователей из США, Японии, Южной Кореи, России и Бельгии. Обсерватория расположена в штате Юта на высоте 1370 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20231114/nauka-1909299493.html
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юта, земля, космос, в мире
Наука, Юта, Земля, Космос, В мире
Ученые зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
Telescope Array: в США зафиксирован мощный космический луч неизвестной природы
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Международная коллаборация ученых и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого пока невозможно определить, говорится в сообщении
Университета Юты.
«
"Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч. — Прим. ред.) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?" — рассказал Джон Мэтьюз, представитель Telescope Array в Университете Юты.
По информации вуза, во время эксперимента под названием "Глаз мухи" в 1991 году исследователи из Юты с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров обнаружили самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Частицы, из которых они состояли, назвали Oh-My-God. По словам астрофизиков, ничто в Галактике не могло произвести такой поток, а энергия частицы оказалась больше, чем было теоретически возможно для космических лучей.
Но в мае 2021 года группа Telescope Array обнаружила второй по силе поток космических лучей. А в нынешнем ноябре исследователи опубликовали статью, в которой говорится, что частицы, получившие название "Аматэрасу" (японская богиня-Солнце), могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.
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"Это могут быть дефекты в структуре пространства — времени, сталкивающиеся космические струны. Я просто выплевываю сумасшедшие идеи, которые приходят в голову людям, потому что общепринятого объяснения просто нет", — сказал профессор Университета Юты Джон Белз.
Международный проект Telescope Array объединяет исследователей из США, Японии, Южной Кореи, России и Бельгии. Обсерватория расположена в штате Юта на высоте 1370 метров над уровнем моря.
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