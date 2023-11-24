https://ria.ru/20231124/liniya-1911482954.html

Губернатор Алтайского края провел прямую линию с жителями

Губернатор Алтайского края провел прямую линию с жителями - РИА Новости, 24.11.2023

Губернатор Алтайского края провел прямую линию с жителями

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл прямую линию с жителями, в течение двух часов он отвечал на вопросы о водоснабжении, последствиях урагана,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T06:49

2023-11-24T06:49

2023-11-24T06:49

алтайский край

политика

алтайский край

барнаул

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл прямую линию с жителями, в течение двух часов он отвечал на вопросы о водоснабжении, последствиях урагана, помощи участникам спецоперации, медицине и образовании. "В течение двух часов отвечал на вопросы жителей края во время прямой линии. Большое спасибо за каждое обращение! Очень ценю честную обратную связь, во время которой есть возможность лично обсудить все волнующие земляков ситуации. Остановлюсь на нескольких важных моментах и решениях. Много вопросов традиционно касается водоснабжения… Последовательно решаем все задачи. Поручил до 1 декабря дополнительно изучить ситуацию с водоснабжением поселка Кирова в Барнауле и поселка Ермачиха Мамонтовского района", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Губернатор отметил, что в зоне внимания остаётся устранение последствий недавнего урагана. Работа школ, детских садов, медучреждений восстановлена. Идут ремонты зданий, где произошли разрушения, продолжается оценка ущерба. Томенко пообещал держать вопрос на контроле и обязательно всё восстановить. "Во время прямого включения с фондом "Защитники Отечества" пообещал продлить на следующий год все меры поддержки участникам СВО и их семьям. С начала СВО мы направили на эти цели из краевого бюджета 2,8 миллиарда рублей. И сейчас обсуждаем расширение мер поддержки. Не оставил без внимания и проблемную ситуацию со строительством школы в Ракитах Михайловского района. Подрядчик гарантировал завершение работ к началу учебного года. Но сроки были сорваны. За невыполнение обязательств компания понесет ответственность в соответствии с законодательством. Работы должны быть окончательно завершены в декабре", - написал Томенко. Губернатор отметил, что во время прямой линии обсудили и развитие спорта, и помощь многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья, и развитие системы здравоохранения. "По всем ситуациям, которые обсуждали в эфире, и по другим обращениям обязательно с коллегами из правительства и с главами муниципалитетов изучим информацию, выработаем решения и дадим ответы. Будем на связи!", - резюмировал глава региона. Пресс-служба регионального правительства уточнила, что на прямую линию с губернатором поступило порядка 9,5 тысячи вопросов и обращений. Порядка 7 тысяч человек дозвонились на автоответчик прямой линии. Также поступали обращения в общественную приемную правительства края и вопросы в социальных сетях.

https://ria.ru/20231117/altay-1909994662.html

https://ria.ru/20231119/bezrabotitsa-1910404962.html

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политика, алтайский край, барнаул, виктор томенко