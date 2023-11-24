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Президента Литвы попросили лишить гражданства российскую балерину Лиепу
Президента Литвы попросили лишить гражданства российскую балерину Лиепу - РИА Новости, 24.11.2023
Президента Литвы попросили лишить гражданства российскую балерину Лиепу
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте официально попросила президента республики лишить гражданства балерину Илзе Лиепу, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:24
2023-11-24T16:24
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте официально попросила президента республики лишить гражданства балерину Илзе Лиепу, передает Sputnik Литва."Министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, предоставленного ей в порядке исключения", — говорится в сообщении со ссылкой на МВД.В МВД, ссылаясь на оценку Департамента госбезопасности, МИД и полиции, заявили, что Лиепа представляет угрозу интересам государства. Проверку провели после интервью, в котором балерина осудила политику стран Балтии и поддержала действия России на Украине.Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявляла, что любит Россию, поддерживает президента Российской Федерации и изменить свою позицию не может. Как отмечает Sputnik, она получила гражданство Литвы в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.В сентябре президент Литвы также подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993-м. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
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в мире, литва, россия, балтия, илзе лиепа, гитанас науседа, санкции в отношении россии
В мире, Литва, Россия, Балтия, Илзе Лиепа, Гитанас Науседа, Санкции в отношении России
Президента Литвы попросили лишить гражданства российскую балерину Лиепу
Глава МВД Литвы попросила президента Науседе лишить балерину Лиепу гражданства
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте официально попросила президента республики лишить гражданства балерину Илзе Лиепу, передает Sputnik Литва
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"Министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, предоставленного ей в порядке исключения", — говорится в сообщении со ссылкой на МВД.
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В МВД, ссылаясь на оценку Департамента госбезопасности, МИД и полиции, заявили, что Лиепа представляет угрозу интересам государства. Проверку провели после интервью, в котором балерина осудила политику стран Балтии и поддержала действия России на Украине.
Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявляла, что любит Россию, поддерживает президента Российской Федерации и изменить свою позицию не может.
Как отмечает Sputnik, она получила гражданство Литвы в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
В сентябре президент Литвы также подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993-м. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
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