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Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь

Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь - РИА Новости, 24.11.2023

Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь

Краснокнижные дальневосточные леопарды предпочитают проводить ночи на крутых склонах в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:15

2023-11-24T14:15

2023-11-24T14:20

хорошие новости

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Краснокнижные дальневосточные леопарды предпочитают проводить ночи на крутых склонах в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение в Тelegram-канале.Нацпарк опубликовал видео, на котором фотоловушки запечатлели дальневосточного леопарда на одном из склонов сопки в ночное время. Мягко крадучись, хищник взбирается на вершину и, застыв словно изваяние, смотрит в ночную даль. "Такое место для позирования леопард выбрал не просто так. Пятнистые хищники предпочитают крутые склоны сопок и скалистые хребты, без труда забираясь на них. Так и проходят сказочные ночи в национальном парке "Земля леопарда", — говорится в публикации. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке в Китае, граничащем с Россией. Замечали их и у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20231114/tigritsa-1909338185.html

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приморский край