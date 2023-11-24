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Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь - РИА Новости, 24.11.2023
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Хорошие новости
 
14:15 24.11.2023 (обновлено: 14:20 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html
Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь
Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь - РИА Новости, 24.11.2023
Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь
Краснокнижные дальневосточные леопарды предпочитают проводить ночи на крутых склонах в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:15
2023-11-24T14:20
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Краснокнижные дальневосточные леопарды предпочитают проводить ночи на крутых склонах в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение в Тelegram-канале.Нацпарк опубликовал видео, на котором фотоловушки запечатлели дальневосточного леопарда на одном из склонов сопки в ночное время. Мягко крадучись, хищник взбирается на вершину и, застыв словно изваяние, смотрит в ночную даль. "Такое место для позирования леопард выбрал не просто так. Пятнистые хищники предпочитают крутые склоны сопок и скалистые хребты, без труда забираясь на них. Так и проходят сказочные ночи в национальном парке "Земля леопарда", — говорится в публикации. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке в Китае, граничащем с Россией. Замечали их и у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20231114/tigritsa-1909338185.html
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приморский край
Хорошие новости, Приморский край
Нацпарк в Приморье показал, как дальневосточный леопард проводит ночь

Нацпарк в Приморье показал видео с дальневосточным леопардом на склоне сопок

© ФГБУ "Земля леопарда"Кадр записи с фотоловушки
Кадр записи с фотоловушки
© ФГБУ "Земля леопарда"
Кадр записи с фотоловушки
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Краснокнижные дальневосточные леопарды предпочитают проводить ночи на крутых склонах в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение в Тelegram-канале.
Нацпарк опубликовал видео, на котором фотоловушки запечатлели дальневосточного леопарда на одном из склонов сопки в ночное время. Мягко крадучись, хищник взбирается на вершину и, застыв словно изваяние, смотрит в ночную даль.
"Такое место для позирования леопард выбрал не просто так. Пятнистые хищники предпочитают крутые склоны сопок и скалистые хребты, без труда забираясь на них. Так и проходят сказочные ночи в национальном парке "Земля леопарда", — говорится в публикации.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке в Китае, граничащем с Россией. Замечали их и у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 125 взрослых особей.
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