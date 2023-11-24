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На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 24.11.2023
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Краснодарский край
 
16:31 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/kuban-1911664884.html
На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту
На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 24.11.2023
На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:31
2023-11-24T16:31
краснодарский край
краснодарский край
армавир
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Армавирская биофабрика" стала новым участником нацпроекта "Производительность труда". Предприятие Новокубанского района будет внедрять бережливые технологии. Представители фабрики подписали соглашения с краевым министерством экономики и региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятии сформируют рабочую группу из сотрудников. Эксперты РЦК проведут для специалистов тренинги, обучающие инструментам бережливого производства, а также выявят потери и потенциал для роста. По данным властей, на фабрике выпускают более 80 наименований иммунобиологических препаратов, в том числе жизненно необходимые лекарства. Национальный проект "Производительность труда" создаёт условия для ежегодного прироста производительности труда в стране, к 2024 году этот показатель составит 5%.
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краснодарский край, армавир
Краснодарский край, Краснодарский край, Армавир

На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края"Армавирская биофабрика" Новокубанского района Краснодарского края
Армавирская биофабрика Новокубанского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
"Армавирская биофабрика" Новокубанского района Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"Армавирская биофабрика" стала новым участником нацпроекта "Производительность труда". Предприятие Новокубанского района будет внедрять бережливые технологии. Представители фабрики подписали соглашения с краевым министерством экономики и региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии сформируют рабочую группу из сотрудников. Эксперты РЦК проведут для специалистов тренинги, обучающие инструментам бережливого производства, а также выявят потери и потенциал для роста.
По данным властей, на фабрике выпускают более 80 наименований иммунобиологических препаратов, в том числе жизненно необходимые лекарства.
Национальный проект "Производительность труда" создаёт условия для ежегодного прироста производительности труда в стране, к 2024 году этот показатель составит 5%.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАрмавир
 
 
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