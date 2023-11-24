https://ria.ru/20231124/kuban-1911664884.html

На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту

На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 24.11.2023

На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту

Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:31

2023-11-24T16:31

2023-11-24T16:31

краснодарский край

краснодарский край

армавир

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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Армавирская биофабрика" стала новым участником нацпроекта "Производительность труда". Предприятие Новокубанского района будет внедрять бережливые технологии. Представители фабрики подписали соглашения с краевым министерством экономики и региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятии сформируют рабочую группу из сотрудников. Эксперты РЦК проведут для специалистов тренинги, обучающие инструментам бережливого производства, а также выявят потери и потенциал для роста. По данным властей, на фабрике выпускают более 80 наименований иммунобиологических препаратов, в том числе жизненно необходимые лекарства. Национальный проект "Производительность труда" создаёт условия для ежегодного прироста производительности труда в стране, к 2024 году этот показатель составит 5%.

краснодарский край

армавир

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, армавир