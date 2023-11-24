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На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту
На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 24.11.2023
На Кубани биофабрика внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:31
2023-11-24T16:31
2023-11-24T16:31
краснодарский край
краснодарский край
армавир
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Армавирская биофабрика" стала новым участником нацпроекта "Производительность труда". Предприятие Новокубанского района будет внедрять бережливые технологии. Представители фабрики подписали соглашения с краевым министерством экономики и региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятии сформируют рабочую группу из сотрудников. Эксперты РЦК проведут для специалистов тренинги, обучающие инструментам бережливого производства, а также выявят потери и потенциал для роста. По данным властей, на фабрике выпускают более 80 наименований иммунобиологических препаратов, в том числе жизненно необходимые лекарства. Национальный проект "Производительность труда" создаёт условия для ежегодного прироста производительности труда в стране, к 2024 году этот показатель составит 5%.
краснодарский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, армавир
Краснодарский край, Краснодарский край, Армавир
КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.
Биофабрика, производящая на Кубани жизненно необходимые препараты, примет участие в национальном проекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе
администрации Краснодарского края.
«
"Армавирская биофабрика" стала новым участником нацпроекта "Производительность труда". Предприятие Новокубанского района будет внедрять бережливые технологии. Представители фабрики подписали соглашения с краевым министерством экономики и региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии сформируют рабочую группу из сотрудников. Эксперты РЦК проведут для специалистов тренинги, обучающие инструментам бережливого производства, а также выявят потери и потенциал для роста.
По данным властей, на фабрике выпускают более 80 наименований иммунобиологических препаратов, в том числе жизненно необходимые лекарства.
Национальный проект "Производительность труда" создаёт условия для ежегодного прироста производительности труда в стране, к 2024 году этот показатель составит 5%.