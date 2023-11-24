https://ria.ru/20231124/kuba-1911477264.html

Глава МВД провел на Кубе встречи с Раулем Кастро и президентом страны

Глава МВД провел на Кубе встречи с Раулем Кастро и президентом страны - РИА Новости, 24.11.2023

Глава МВД провел на Кубе встречи с Раулем Кастро и президентом страны

Глава МВД России Владимир Колокольцев, который прибыл на Кубу во вторник для обсуждения вопросов правоохранительного сотрудничества, провел встречи с... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T04:34

2023-11-24T04:34

2023-11-24T10:07

в мире

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куба

рауль кастро

владимир колокольцев

мигель диас-канель

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МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев, который прибыл на Кубу во вторник для обсуждения вопросов правоохранительного сотрудничества, провел встречи с президентом Мигелем Диас-Канелем и генералом армии Раулем Кастро, сообщила газета Granma. "Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днем министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе", - сообщила Granma на своем сайте. По информации СМИ, помимо встречи с легендарным революционером глава российского МВД провел встречи со своим кубинским коллегой, а также с главой государства Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. "Визит демонстрирует тенденцию укрепления, консолидации и расширения наших связей ... Это историческое наследие было сформировано еще во времена Советского Союза, в частности благодаря намерениям и обязательствам главнокомандующего Фиделя Кастро Руса и генерала армии Рауля Кастро Руса", - заявил на встрече с Колокольцевым Диас-Канель, цитату которого приводит в своем материала Granma.

https://ria.ru/20231108/vstrecha-1908187934.html

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в мире, россия, куба, рауль кастро, владимир колокольцев, мигель диас-канель