https://ria.ru/20231124/krym-1911731165.html

Спецоперация, 24 ноября: западная "сенсация" о подводном тоннеле в Крыму

Спецоперация, 24 ноября: западная "сенсация" о подводном тоннеле в Крыму - РИА Новости, 24.11.2023

Спецоперация, 24 ноября: западная "сенсация" о подводном тоннеле в Крыму

ФСБ России в пятницу сообщила о задержании жителя Феодосии по подозрению в государственной измене. Он переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:40

2023-11-24T20:40

2023-11-24T23:44

специальная военная операция на украине

украина

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ФСБ России в пятницу сообщила о задержании жителя Феодосии по подозрению в государственной измене. Он переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Когда именно прошло задержание, не уточняется, но фигурант уже заключен под стражу. Комментариев защиты подозреваемого также нет. Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Поражение было нанесено с помощью двух FPV-дронов. Командир расчета РСЗО "Град" с позывным "Ротор" рассказал РИА Новости, что российская реактивная артиллерия наносит удары по украинским военным как на правом, так и на левом берегу Днепра, по водной переправе и Антоновскому мосту. По его словам, ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но безуспешно. Российским военным на Херсонском направлении всё чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, также поведал "Ротор". Он уточнил, что даже беспилотники, которые Киев использует на этом направлении спецоперации, "натовские". Групповые удары и отраженные атаки Минобороны РФ опубликовало в пятницу сводку о ходе СВО в период с 18 по 24 ноября. За это время ВС РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего украинских войск. Кроме того, поражены пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"* (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а также "Иностранного легиона". По данным российского военного ведомства, группировки ВС РФ отразили 13 атак противника на Купянском направлении, 10 — на Краснолиманском, 22 — на Донецком, 11 — на Запорожском, а также не дали украинским военным высадиться на островах и левом берегу Днепра на херсонском направлении. За прошедшую неделю Киев потерял более примерно 4190 солдат, 39 были захвачены в плен. Кроме того, противник лишился семи танков, 46 боевых бронированных машин, 52 орудий полевой артиллерии и 12 лодок. Также российские артиллерия и авиация уничтожили в течение недели радиолокационную станцию ЗРК С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожила 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших к Крыму. ПВО за неделю сбила самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожены 15 снарядов HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 беспилотников. Террор Киева против России Как сообщили в Минобороны России, ночью была пресечена очередная попытка киевского режима устроить террористические атаки на территории РФ с помощью беспилотников. 13 из них дежурные силы ПВО сбили над Крымом, ещё три — над Волгоградской областью. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Новолуганском, он доставлен в больницу с ампутацией правой стопы. Кроме того, девочку, пострадавшую при сбросе украинского боеприпаса с беспилотника в Старомихайловке, с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение региона, ей оказывается необходимая помощь. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского морпеха Максима Бабича, убившего раненого военнопленного, к 25 годам колонии. Преступление он совершил совместно со своим командиров Олегом Завалецким, которому ранее уже дали 30 лет. Бабич с Завалецким до смерти забили раненого военнопленного, скинули тело в яму и закопали. В Турции готовы проводить переговоры В Турции заявили о готовности вновь провести на своей территории переговоры между РФ и Украиной по урегулированию конфликта. По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, достижение мира будет возможно только при условии прекращения поддержки со стороны третьих стран и коллективных усилий. При этом он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым ее территорией. С поддержкой независимости Украины выступил словацкий премьер Роберт Фицо. В то же время, как сообщил после переговоров с ним глава сената Чехии Милош Выстрчил, Словакия "в данный момент не будет поставлять Украине вооружение и выступает за немедленные мирные переговоры". Агентство Блумберг в конце недели обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России. По данным агентства, "растущее меньшинство граждан Украины приходит к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир", хотя официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта до выхода на границы 1991 года. Куда пойдет бюджет МО Украины В пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Павлограде Днепропетровской области. Кроме того, Глава харьковской военной областной администрации Олег Синегубов рассказал, что в селе Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект. Украинское минобороны сообщило, что при нем создана рабочая группа по строительству фортификационных сооружений. Она будет по принципу оперативного штаба координировать действия органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти. В планах реформа, которая определит, кто и где обязан строить укрепления. Замглавы ведомства Юрий Джигир рассказал в пятницу, что около 175 миллиардов гривен (почти 5 миллиардов долларов) из оборонного бюджета направят в следующем году на покупку ракетного вооружения и боеприпасов, еще 80 миллиардов (2,2 миллиарда долларов) — на военную технику. Ранее он говорил, что более 20% бюджета пойдет на закупку оружия и боеприпасов, а большая часть — около 70% — на питание и выплаты военным. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с прибывшей на Украину премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните усиление ПВО, энергетическую безопасность и конфискацию замороженных российских активов. Газета Washington Post, ссылаясь на анонимных украинских чиновников и сообщения, якобы перехваченные украинскими спецслужбами, заявила, что российские и китайские бизнесмены якобы провели секретные обсуждения планов строительства подводного тоннеля под Крымским мостом в надежде создать транспортный маршрут, который будет защищен от атак Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос об этой публикации заявил, что "такую чушь" даже не стоит комментировать. В Госдуме эти сообщения назвали фантазиями украинских спецслужб.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911122984.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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