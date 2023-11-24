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"Слишком все хладнокровно". В чем подозревают 12-летнего мальчика из Сибири - РИА Новости, 24.11.2023
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08:00 24.11.2023 (обновлено: 08:02 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/kriminal-1911369602.html
"Слишком все хладнокровно". В чем подозревают 12-летнего мальчика из Сибири
"Слишком все хладнокровно". В чем подозревают 12-летнего мальчика из Сибири - РИА Новости, 24.11.2023
"Слишком все хладнокровно". В чем подозревают 12-летнего мальчика из Сибири
Зарубили топором, а тело утопили в реке — следователи разбираются в жестоком убийстве ребенка. Основной подозреваемый — одноклассник погибшего. Однако многие... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:00
2023-11-24T08:02
происшествия
ачинск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Зарубили топором, а тело утопили в реке — следователи разбираются в жестоком убийстве ребенка. Основной подозреваемый — одноклассник погибшего. Однако многие уверены: сделать это в одиночку школьник не мог.Незнакомец из магазинаУтром 17 ноября в отдел полиции города Ачинска обратилась местная жительница: пропал сын, 12-летний Данила (имена всех несовершеннолетних изменены). Он ушел в школу и не вернулся. На телефонные звонки не отвечал.Ориентировки с фотографией мальчика разослали в ближайшие города. На поиски вышли сотни волонтеров. Информацию разместили в социальных сетях.Несколько человек вспомнили, что Данил подрабатывал на дорогах, предлагал водителям протереть фары или лобовое стекло. По их словам, мальчик был плохо одет, просил денег или еду."Этот парень постоянно заходил к нам в магазин, — рассказывает сотрудница торговой точки Елена. — Последний раз был два дня назад. Как всегда, в грязной одежде, голодный. Продукты ему купил кто-то совершенно посторонний. Потом сказал: "Пойдем искать твоих родителей" и куда-то увел". Проверили — к исчезновению мальчика этот мужчина непричастен.В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Опрашивали родителей, друзей семьи, школьников и продолжали поиски.Рассматривали версию побега из дома. "Данил не простой ребенок, — сообщили в школе, где он учился. — Слабое здоровье, девиантное поведение: раньше часто бродяжничал. Но на учет семью почему-то не ставили".Впрочем, следователи не исключали и криминал.Кровавые следыТело обнаружили спустя сутки, вечером 18 ноября, в реке Мазулька, протекающей по окраине города. Судебные медики установили, что мальчика ударили по голове острым металлическим предметом, возможно, топором. А затем добили ножом.Кровавый след на берегу вел в частный дом, где жил одноклассник убитого Илья. Там тоже нашли бурые пятна. И рюкзак Данила.Илью воспитывают мать с отчимом. "Он часто гуляет вместе с моими детьми, — говорит соседка Ольга. — Я не раз подвозила его от школы до дома. Обычный мальчик. Да, как и многие сверстники, иногда ругается и дерется, но в целом ничего особенного".Ровесники же отзываются о нем иначе. "Очень вспыльчивый и наглый, — утверждает один из школьников. — Конфликтовал со многими. Часто задирал тех, кто помладше. Его сторонились, старались не связываться. Данил, насколько я знаю, с ним общался, но друзьями они не были".Проверка отчимаПо версии СК, вечером 17 ноября Данил пришел домой к Илье. Возник конфликт. Якобы гость оскорбительно отозвался о матери одноклассника. Тот схватил топор и несколько раз ударил его по голове. Потом добил ножом, погрузил тело на тележку, вывез на берег и сбросил в воду.Дома попытался отмыть пятна крови, а на следующий день как ни в чем не бывало отправился в школу.Свидетели подтвердили, что в тот вечер отчим Ильи был на работе. Мать лежала в больнице. В СК считают, что в доме в момент убийства больше никого не было.В Ачинске многие в это не верят, думают, что к преступлению еще кто-то причастен. "Не мог 12-летний ребенок сотворить такое в одиночку. Слишком хладнокровны его действия после убийства", — говорит местная жительница Татьяна.Так это или нет, предстоит выяснить сотрудникам СК. В любом случае в силу возраста уголовной ответственности Илья избежит. На время расследования его поместили в детский приют. Максимум, что ему грозит, если вину докажут, — училище закрытого типа для малолетних правонарушителей.Данила похоронили 21 ноября. Проститься с мальчиком пришли сотни человек.
https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html
https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html
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происшествия, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Следственный комитет России (СК РФ)
"Слишком все хладнокровно". В чем подозревают 12-летнего мальчика из Сибири

Сотрудники СК расследуют убийство 12-летнего мальчика под Красноярском

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Зарубили топором, а тело утопили в реке — следователи разбираются в жестоком убийстве ребенка. Основной подозреваемый — одноклассник погибшего. Однако многие уверены: сделать это в одиночку школьник не мог.

Незнакомец из магазина

Утром 17 ноября в отдел полиции города Ачинска обратилась местная жительница: пропал сын, 12-летний Данила (имена всех несовершеннолетних изменены). Он ушел в школу и не вернулся. На телефонные звонки не отвечал.
Ориентировки с фотографией мальчика разослали в ближайшие города. На поиски вышли сотни волонтеров. Информацию разместили в социальных сетях.
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Несколько человек вспомнили, что Данил подрабатывал на дорогах, предлагал водителям протереть фары или лобовое стекло. По их словам, мальчик был плохо одет, просил денег или еду.
"Этот парень постоянно заходил к нам в магазин, — рассказывает сотрудница торговой точки Елена. — Последний раз был два дня назад. Как всегда, в грязной одежде, голодный. Продукты ему купил кто-то совершенно посторонний. Потом сказал: "Пойдем искать твоих родителей" и куда-то увел". Проверили — к исчезновению мальчика этот мужчина непричастен.
В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Опрашивали родителей, друзей семьи, школьников и продолжали поиски.
Рассматривали версию побега из дома. "Данил не простой ребенок, — сообщили в школе, где он учился. — Слабое здоровье, девиантное поведение: раньше часто бродяжничал. Но на учет семью почему-то не ставили".
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Впрочем, следователи не исключали и криминал.

Кровавые следы

Тело обнаружили спустя сутки, вечером 18 ноября, в реке Мазулька, протекающей по окраине города. Судебные медики установили, что мальчика ударили по голове острым металлическим предметом, возможно, топором. А затем добили ножом.
Кровавый след на берегу вел в частный дом, где жил одноклассник убитого Илья. Там тоже нашли бурые пятна. И рюкзак Данила.
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияМесто, где нашли тело ребенка
Место, где нашли тело ребенка - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Место, где нашли тело ребенка
Илью воспитывают мать с отчимом. "Он часто гуляет вместе с моими детьми, — говорит соседка Ольга. — Я не раз подвозила его от школы до дома. Обычный мальчик. Да, как и многие сверстники, иногда ругается и дерется, но в целом ничего особенного".
Ровесники же отзываются о нем иначе. "Очень вспыльчивый и наглый, — утверждает один из школьников. — Конфликтовал со многими. Часто задирал тех, кто помладше. Его сторонились, старались не связываться. Данил, насколько я знаю, с ним общался, но друзьями они не были".
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияДом находится совсем рядом с берегом
Дом находится совсем рядом с берегом - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Дом находится совсем рядом с берегом

Проверка отчима

По версии СК, вечером 17 ноября Данил пришел домой к Илье. Возник конфликт. Якобы гость оскорбительно отозвался о матери одноклассника. Тот схватил топор и несколько раз ударил его по голове. Потом добил ножом, погрузил тело на тележку, вывез на берег и сбросил в воду.
Дома попытался отмыть пятна крови, а на следующий день как ни в чем не бывало отправился в школу.
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияДом, где произошло убийство
Дом, где произошло убийство - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Дом, где произошло убийство
Свидетели подтвердили, что в тот вечер отчим Ильи был на работе. Мать лежала в больнице. В СК считают, что в доме в момент убийства больше никого не было.
В Ачинске многие в это не верят, думают, что к преступлению еще кто-то причастен. "Не мог 12-летний ребенок сотворить такое в одиночку. Слишком хладнокровны его действия после убийства", — говорит местная жительница Татьяна.
Так это или нет, предстоит выяснить сотрудникам СК. В любом случае в силу возраста уголовной ответственности Илья избежит. На время расследования его поместили в детский приют. Максимум, что ему грозит, если вину докажут, — училище закрытого типа для малолетних правонарушителей.
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияКриминалисты осматривают место убийства
Криминалисты осматривают место убийства - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Криминалисты осматривают место убийства
Данила похоронили 21 ноября. Проститься с мальчиком пришли сотни человек.
 
ПроисшествияАчинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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