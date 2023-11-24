"Слишком все хладнокровно". В чем подозревают 12-летнего мальчика из Сибири
Сотрудники СК расследуют убийство 12-летнего мальчика под Красноярском
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Зарубили топором, а тело утопили в реке — следователи разбираются в жестоком убийстве ребенка. Основной подозреваемый — одноклассник погибшего. Однако многие уверены: сделать это в одиночку школьник не мог.
Незнакомец из магазина
Утром 17 ноября в отдел полиции города Ачинска обратилась местная жительница: пропал сын, 12-летний Данила (имена всех несовершеннолетних изменены). Он ушел в школу и не вернулся. На телефонные звонки не отвечал.
Ориентировки с фотографией мальчика разослали в ближайшие города. На поиски вышли сотни волонтеров. Информацию разместили в социальных сетях.
Несколько человек вспомнили, что Данил подрабатывал на дорогах, предлагал водителям протереть фары или лобовое стекло. По их словам, мальчик был плохо одет, просил денег или еду.
"Этот парень постоянно заходил к нам в магазин, — рассказывает сотрудница торговой точки Елена. — Последний раз был два дня назад. Как всегда, в грязной одежде, голодный. Продукты ему купил кто-то совершенно посторонний. Потом сказал: "Пойдем искать твоих родителей" и куда-то увел". Проверили — к исчезновению мальчика этот мужчина непричастен.
В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Опрашивали родителей, друзей семьи, школьников и продолжали поиски.
Рассматривали версию побега из дома. "Данил не простой ребенок, — сообщили в школе, где он учился. — Слабое здоровье, девиантное поведение: раньше часто бродяжничал. Но на учет семью почему-то не ставили".
Впрочем, следователи не исключали и криминал.
Кровавые следы
Тело обнаружили спустя сутки, вечером 18 ноября, в реке Мазулька, протекающей по окраине города. Судебные медики установили, что мальчика ударили по голове острым металлическим предметом, возможно, топором. А затем добили ножом.
Кровавый след на берегу вел в частный дом, где жил одноклассник убитого Илья. Там тоже нашли бурые пятна. И рюкзак Данила.
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияМесто, где нашли тело ребенка
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Место, где нашли тело ребенка
Илью воспитывают мать с отчимом. "Он часто гуляет вместе с моими детьми, — говорит соседка Ольга. — Я не раз подвозила его от школы до дома. Обычный мальчик. Да, как и многие сверстники, иногда ругается и дерется, но в целом ничего особенного".
Ровесники же отзываются о нем иначе. "Очень вспыльчивый и наглый, — утверждает один из школьников. — Конфликтовал со многими. Часто задирал тех, кто помладше. Его сторонились, старались не связываться. Данил, насколько я знаю, с ним общался, но друзьями они не были".
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияДом находится совсем рядом с берегом
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Дом находится совсем рядом с берегом
Проверка отчима
По версии СК, вечером 17 ноября Данил пришел домой к Илье. Возник конфликт. Якобы гость оскорбительно отозвался о матери одноклассника. Тот схватил топор и несколько раз ударил его по голове. Потом добил ножом, погрузил тело на тележку, вывез на берег и сбросил в воду.
Дома попытался отмыть пятна крови, а на следующий день как ни в чем не бывало отправился в школу.
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияДом, где произошло убийство
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Дом, где произошло убийство
Свидетели подтвердили, что в тот вечер отчим Ильи был на работе. Мать лежала в больнице. В СК считают, что в доме в момент убийства больше никого не было.
В Ачинске многие в это не верят, думают, что к преступлению еще кто-то причастен. "Не мог 12-летний ребенок сотворить такое в одиночку. Слишком хладнокровны его действия после убийства", — говорит местная жительница Татьяна.
Так это или нет, предстоит выяснить сотрудникам СК. В любом случае в силу возраста уголовной ответственности Илья избежит. На время расследования его поместили в детский приют. Максимум, что ему грозит, если вину докажут, — училище закрытого типа для малолетних правонарушителей.
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике ХакасияКриминалисты осматривают место убийства
© Фото : СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Криминалисты осматривают место убийства
Данила похоронили 21 ноября. Проститься с мальчиком пришли сотни человек.