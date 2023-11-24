В России предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе
Калининградские власти предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота пограничной заставы на российско-литовской границе в поселке Рыбачий Калининградской области
Работа пограничной заставы на российско-литовской границе в поселке Рыбачий Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили о неизбежных экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска на границе с РФ.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, возможное закрытие пограничного перехода "Кибартай" (с российской стороны — "Чернышевское") стало бы грубым нарушением транзитных обязательств Литвы.
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"Это приведет к негативным экономическим последствиям для самой Литвы. Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно", - сказал Лысков.
МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было 4 - прибалтийские соседи закрыли в 2022 году.
По данным Sputnik Литва, ранее глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис предложил готовиться к тому, что Россия якобы не остановится на Украине и продолжит конфликт с НАТО. Он также отметил, что Вильнюсу необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности. Президент Литвы Гитанас Науседа после этих заявлений призвал Ландсбергиса "сесть и успокоиться".