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В России предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе - РИА Новости, 24.11.2023
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12:22 24.11.2023 (обновлено: 12:25 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html
В России предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе
В России предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе - РИА Новости, 24.11.2023
В России предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе
Власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили о неизбежных экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:22
2023-11-24T12:25
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КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили о неизбежных экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска на границе с РФ. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, возможное закрытие пограничного перехода "Кибартай" (с российской стороны — "Чернышевское") стало бы грубым нарушением транзитных обязательств Литвы. "Это приведет к негативным экономическим последствиям для самой Литвы. Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно", - сказал Лысков. МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было 4 - прибалтийские соседи закрыли в 2022 году. По данным Sputnik Литва, ранее глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис предложил готовиться к тому, что Россия якобы не остановится на Украине и продолжит конфликт с НАТО. Он также отметил, что Вильнюсу необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности. Президент Литвы Гитанас Науседа после этих заявлений призвал Ландсбергиса "сесть и успокоиться".
https://ria.ru/20231123/estoniya-1911467413.html
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в мире, россия, литва, гитанас науседа, калининградская область, нато
В мире, Россия, Литва, Гитанас Науседа, Калининградская область, НАТО
В России предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе

Калининградские власти предупредили Литву о последствиях закрытия КПП на границе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота пограничной заставы на российско-литовской границе в поселке Рыбачий Калининградской области
Работа пограничной заставы на российско-литовской границе в поселке Рыбачий Калининградской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа пограничной заставы на российско-литовской границе в поселке Рыбачий Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили о неизбежных экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска на границе с РФ.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, возможное закрытие пограничного перехода "Кибартай" (с российской стороны — "Чернышевское") стало бы грубым нарушением транзитных обязательств Литвы.
«
"Это приведет к негативным экономическим последствиям для самой Литвы. Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно", - сказал Лысков.
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По данным Sputnik Литва, ранее глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис предложил готовиться к тому, что Россия якобы не остановится на Украине и продолжит конфликт с НАТО. Он также отметил, что Вильнюсу необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности. Президент Литвы Гитанас Науседа после этих заявлений призвал Ландсбергиса "сесть и успокоиться".
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