Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФотографы медиагруппы "Россия сегодня" завоевали награды конкурса "Энергия побед"
Фотографы медиагруппы "Россия сегодня" завоевали награды конкурса "Энергия побед"
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фотокорреспонденты РИА Новости Григорий Сысоев и Александр Кряжев завоевали награды XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", организованного Олимпийским комитетом при поддержке ПАО "Газпром" и Федерации спортивных журналистов России. Жюри отметило их в номинациях "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди федеральных СМИ" и "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди региональных СМИ" соответственно. Церемония награждения победителей состоялась в пятницу, 24 ноября.
Победу Александру Кряжеву принес снимок спортсменов во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" на акватории Обского водохранилища в районе парка отдыха "Звезда" в Новосибирске. Григорий Сысоев занял третье место за серию фотографий, сделанных во время матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. На них запечатлены гроссмейстер Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Победу Александру Кряжеву принес снимок спортсменов во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" на акватории Обского водохранилища в районе парка отдыха "Звезда" в Новосибирске. Григорий Сысоев занял третье место за серию фотографий, сделанных во время матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. На них запечатлены гроссмейстер Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСобственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Кряжев (слева), занявший первое место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди региональных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Кряжев (слева), занявший первое место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди региональных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпециальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григорий Сысоев, занявший третье место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди федеральных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григорий Сысоев, занявший третье место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди федеральных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
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Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Кряжев (слева), занявший первое место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди региональных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
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Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григорий Сысоев, занявший третье место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди федеральных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
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Фестиваль-конкурс "Энергия побед" проводится с 2011 года. Его основными целями являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.