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Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед" - РИА Новости, 24.11.2023
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19:51 24.11.2023 (обновлено: 19:59 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/konkurs_energiya_pobed-1911728350.html
Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед"
Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед" - РИА Новости, 24.11.2023
Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед"
Фотокорреспонденты РИА Новости Григорий Сысоев и Александр Кряжев завоевали награды XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:51
2023-11-24T19:59
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фотокорреспонденты РИА Новости Григорий Сысоев и Александр Кряжев завоевали награды XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", организованного Олимпийским комитетом при поддержке ПАО "Газпром" и Федерации спортивных журналистов России. Жюри отметило их в номинациях "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди федеральных СМИ" и "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди региональных СМИ" соответственно. Церемония награждения победителей состоялась в пятницу, 24 ноября. Победу Александру Кряжеву принес снимок спортсменов во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" на акватории Обского водохранилища в районе парка отдыха "Звезда" в Новосибирске. Григорий Сысоев занял третье место за серию фотографий, сделанных во время матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. На них запечатлены гроссмейстер Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.Фестиваль-конкурс "Энергия побед" проводится с 2011 года. Его основными целями являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.
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фестивали, конкурсы, риа новости, фото, журналистика, спорт
Фестивали, Конкурсы, РИА Новости, Фото, журналистика, Спорт

Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФотографы медиагруппы "Россия сегодня" завоевали награды конкурса "Энергия побед"
Фотографы медиагруппы Россия сегодня завоевали награды конкурса Энергия побед - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фотографы медиагруппы "Россия сегодня" завоевали награды конкурса "Энергия побед"
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фотокорреспонденты РИА Новости Григорий Сысоев и Александр Кряжев завоевали награды XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", организованного Олимпийским комитетом при поддержке ПАО "Газпром" и Федерации спортивных журналистов России. Жюри отметило их в номинациях "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди федеральных СМИ" и "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди региональных СМИ" соответственно. Церемония награждения победителей состоялась в пятницу, 24 ноября.

Победу Александру Кряжеву принес снимок спортсменов во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" на акватории Обского водохранилища в районе парка отдыха "Звезда" в Новосибирске. Григорий Сысоев занял третье место за серию фотографий, сделанных во время матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. На них запечатлены гроссмейстер Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСобственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Кряжев (слева), занявший первое место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди региональных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Кряжев, занявший первое место в номинации Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Кряжев (слева), занявший первое место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди региональных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 2
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпециальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григорий Сысоев, занявший третье место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди федеральных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Григорий Сысоев, занявший третье место в номинации Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григорий Сысоев, занявший третье место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди федеральных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 2
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Кряжев (слева), занявший первое место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди региональных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 2
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Григорий Сысоев, занявший третье место в номинации "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу" среди федеральных СМИ фестиваля-конкурса "Энергии побед", на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса в Олимпийском комитете России в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 2
Фестиваль-конкурс "Энергия побед" проводится с 2011 года. Его основными целями являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.
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