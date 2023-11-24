https://ria.ru/20231124/konkurs_energiya_pobed-1911728350.html

Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед"

Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед" - РИА Новости, 24.11.2023

Фотографы РИА Новости завоевали награды конкурса "Энергия побед"

Фотокорреспонденты РИА Новости Григорий Сысоев и Александр Кряжев завоевали награды XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:51

2023-11-24T19:51

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Фотокорреспонденты РИА Новости Григорий Сысоев и Александр Кряжев завоевали награды XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", организованного Олимпийским комитетом при поддержке ПАО "Газпром" и Федерации спортивных журналистов России. Жюри отметило их в номинациях "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди федеральных СМИ" и "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди региональных СМИ" соответственно. Церемония награждения победителей состоялась в пятницу, 24 ноября. Победу Александру Кряжеву принес снимок спортсменов во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" на акватории Обского водохранилища в районе парка отдыха "Звезда" в Новосибирске. Григорий Сысоев занял третье место за серию фотографий, сделанных во время матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. На них запечатлены гроссмейстер Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.Фестиваль-конкурс "Энергия побед" проводится с 2011 года. Его основными целями являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.

https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html

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