https://ria.ru/20231124/konkurs-1911561269.html
Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов"
Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов" - РИА Новости, 24.11.2023
Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов"
24 ноября стартовал прием заявок на участие в международном технологическом конкурсе "Битва искусственных интеллектов", команды могут зарегистрироваться до 12... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:14
2023-11-24T13:14
2023-11-24T13:14
выставка-форум "россия"
технологии
выставка-форум "россия"
вднх
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911559455_0:289:1200:964_1920x0_80_0_0_57e2efc9d0b7d394d0f9bc4ce40c606b.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 24 ноября стартовал прием заявок на участие в международном технологическом конкурсе "Битва искусственных интеллектов", команды могут зарегистрироваться до 12 декабря включительно, говорится в пресс-релизе организаторов. "Стартовал отборочный этап международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Команды могут подать заявку до 12 декабря включительно. Финал конкурса пройдет 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении.Организаторы конкурса - Главный радиочастотный центр и общество "Знание" при поддержке Роскомнадзора. Основные цели соревнования - поддержать развитие ИИ-технологий в России и сформировать эффективные команды по работе с ними. К участию в соревновании приглашаются школьники, студенты, молодые специалисты и энтузиасты - как любители, так и профессиональные разработчики ИИ-систем. Регистрация открыта для граждан России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. В команде должно быть не меньше трех, но не больше шести человек старше 16 лет. Если участник один, ему помогут присоединиться к уже сформированному коллективу. Этапы "Битвы искусственных интеллектов": 24 ноября - старт регистрации; с 24 ноября по 12 декабря - работа над отборочными заданиями; с 13 по 14 декабря - оценка работ, определение финалистов; с 15 по 20 декабря - выполнение финальных заданий; 21 декабря - презентация выполненных заданий очно или онлайн, определение победителей, торжественное награждение победителей. Регистрация проходит на сайте ai-battle.ru. Выполнять задания конкурса команды будут в онлайн-режиме. Финал пройдет очно.
https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html
https://ria.ru/20231121/iskusstvennyy_intellekt-1910826888.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911559455_0:230:1200:1130_1920x0_80_0_0_dfdc43cdc9c0c6e5ae29a95ae02165a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, выставка-форум "россия", вднх, россия
Выставка-форум "Россия", Технологии, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Россия
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 24 ноября стартовал прием заявок на участие в международном технологическом конкурсе "Битва искусственных интеллектов", команды могут зарегистрироваться до 12 декабря включительно, говорится в пресс-релизе организаторов.
"Стартовал отборочный этап международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Команды могут подать заявку до 12 декабря включительно. Финал конкурса пройдет 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении.
В России обновят стратегию развития ИИ
Организаторы конкурса - Главный радиочастотный центр и общество "Знание" при поддержке Роскомнадзора. Основные цели соревнования - поддержать развитие ИИ-технологий в России и сформировать эффективные команды по работе с ними.
К участию в соревновании приглашаются школьники, студенты, молодые специалисты и энтузиасты - как любители, так и профессиональные разработчики ИИ-систем. Регистрация открыта для граждан России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. В команде должно быть не меньше трех, но не больше шести человек старше 16 лет. Если участник один, ему помогут присоединиться к уже сформированному коллективу.
Этапы "Битвы искусственных интеллектов": 24 ноября - старт регистрации; с 24 ноября по 12 декабря - работа над отборочными заданиями; с 13 по 14 декабря - оценка работ, определение финалистов; с 15 по 20 декабря - выполнение финальных заданий; 21 декабря - презентация выполненных заданий очно или онлайн, определение победителей, торжественное награждение победителей.
Регистрация проходит на сайте ai-battle.ru
. Выполнять задания конкурса команды будут в онлайн-режиме. Финал пройдет очно.
Все больше россиян считают, что ИИ изменит жизнь к лучшему