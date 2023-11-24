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Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов" - РИА Новости, 24.11.2023
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13:14 24.11.2023
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Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов"
Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов" - РИА Новости, 24.11.2023
Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов"
24 ноября стартовал прием заявок на участие в международном технологическом конкурсе "Битва искусственных интеллектов", команды могут зарегистрироваться до 12... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:14
2023-11-24T13:14
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технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 24 ноября стартовал прием заявок на участие в международном технологическом конкурсе "Битва искусственных интеллектов", команды могут зарегистрироваться до 12 декабря включительно, говорится в пресс-релизе организаторов. "Стартовал отборочный этап международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Команды могут подать заявку до 12 декабря включительно. Финал конкурса пройдет 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении.Организаторы конкурса - Главный радиочастотный центр и общество "Знание" при поддержке Роскомнадзора. Основные цели соревнования - поддержать развитие ИИ-технологий в России и сформировать эффективные команды по работе с ними. К участию в соревновании приглашаются школьники, студенты, молодые специалисты и энтузиасты - как любители, так и профессиональные разработчики ИИ-систем. Регистрация открыта для граждан России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. В команде должно быть не меньше трех, но не больше шести человек старше 16 лет. Если участник один, ему помогут присоединиться к уже сформированному коллективу. Этапы "Битвы искусственных интеллектов": 24 ноября - старт регистрации; с 24 ноября по 12 декабря - работа над отборочными заданиями; с 13 по 14 декабря - оценка работ, определение финалистов; с 15 по 20 декабря - выполнение финальных заданий; 21 декабря - презентация выполненных заданий очно или онлайн, определение победителей, торжественное награждение победителей. Регистрация проходит на сайте ai-battle.ru. Выполнять задания конкурса команды будут в онлайн-режиме. Финал пройдет очно.
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технологии, выставка-форум "россия", вднх, россия
Выставка-форум "Россия", Технологии, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Россия

Стартовал прием заявок на конкурс "Битва искусственных интеллектов"

© Главный радиочастотный центрМеждународный технологический конкурс "Битва искусственных интеллектов"
Международный технологический конкурс Битва искусственных интеллектов
© Главный радиочастотный центр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. 24 ноября стартовал прием заявок на участие в международном технологическом конкурсе "Битва искусственных интеллектов", команды могут зарегистрироваться до 12 декабря включительно, говорится в пресс-релизе организаторов.
"Стартовал отборочный этап международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Команды могут подать заявку до 12 декабря включительно. Финал конкурса пройдет 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении.
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Организаторы конкурса - Главный радиочастотный центр и общество "Знание" при поддержке Роскомнадзора. Основные цели соревнования - поддержать развитие ИИ-технологий в России и сформировать эффективные команды по работе с ними.
К участию в соревновании приглашаются школьники, студенты, молодые специалисты и энтузиасты - как любители, так и профессиональные разработчики ИИ-систем. Регистрация открыта для граждан России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. В команде должно быть не меньше трех, но не больше шести человек старше 16 лет. Если участник один, ему помогут присоединиться к уже сформированному коллективу.
Этапы "Битвы искусственных интеллектов": 24 ноября - старт регистрации; с 24 ноября по 12 декабря - работа над отборочными заданиями; с 13 по 14 декабря - оценка работ, определение финалистов; с 15 по 20 декабря - выполнение финальных заданий; 21 декабря - презентация выполненных заданий очно или онлайн, определение победителей, торжественное награждение победителей.
Регистрация проходит на сайте ai-battle.ru. Выполнять задания конкурса команды будут в онлайн-режиме. Финал пройдет очно.
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