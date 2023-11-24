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Байден призвал прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.11.2023
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22:49 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/konflikt-1911752424.html
Байден призвал прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке
Байден призвал прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.11.2023
Байден призвал прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден призвал обновить усилия по достижению двугосударственного решения между Израилем и Палестиной. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:49
2023-11-24T22:49
в мире
израиль
палестина
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал обновить усилия по достижению двугосударственного решения между Израилем и Палестиной. "Мы должны прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке. Мы должны обновить усилия по продвижению к решению в рамках концепции "два государства для двух народов", чтобы израильтяне и палестинцы когда-нибудь смогли жить бок о бок", - сказал Байден в ходе специального телеобращения.
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в мире, израиль, палестина, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден призвал прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке

Байден призвал обновить усилия по решению конфликта Израиля и Палестины

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал обновить усилия по достижению двугосударственного решения между Израилем и Палестиной.
"Мы должны прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке. Мы должны обновить усилия по продвижению к решению в рамках концепции "два государства для двух народов", чтобы израильтяне и палестинцы когда-нибудь смогли жить бок о бок", - сказал Байден в ходе специального телеобращения.
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В миреИзраильПалестинаСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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