https://ria.ru/20231124/konflikt-1911637461.html

В ООН призвали прекратить обмен ударами на ливано-израильской границе

В ООН призвали прекратить обмен ударами на ливано-израильской границе - РИА Новости, 24.11.2023

В ООН призвали прекратить обмен ударами на ливано-израильской границе

Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) обеспокоен продолжающимся интенсивным обменом ударами между ливанским движением "Хезболлах" и израильской армией... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:25

2023-11-24T15:25

2023-11-24T15:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) обеспокоен продолжающимся интенсивным обменом ударами между ливанским движением "Хезболлах" и израильской армией в приграничных районах, дальнейшая эскалация на юге Ливана может привести к разрушительным последствиям, заявил в пятницу глава миссии UNIFIL генерал-майор Арольдо Ласаро. "Выражаю тревогу в связи с продолжающимся интенсивным обменом ударами вдоль "голубой линии", который повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения и лишил людей средств к существованию… Призываем всех, кто участвует в перестрелках вдоль "голубой линии", прекратить насилие", - говорится в заявлении. По словам главы миссии, "любая дальнейшая эскалация на юге Ливана может привести к разрушительным последствиям". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилеми сектором Газа. UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) - миротворческие силы ООН, размещенные в южном Ливане, на границе с Израилем в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года. Первые 4 тысячи "голубых касок" были направлены в южный Ливан в 1978 году. Временные силы ООН UNIFIL продолжают находиться на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны. Треть контингента составляют военнослужащие из стран ЕС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, ливан, наджиб микати, оон, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году