https://ria.ru/20231124/kitay-1911541963.html
Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран
Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран - РИА Новости, 24.11.2023
Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран
Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы, начиная с 1 декабря этого года, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:09
2023-11-24T15:09
2023-11-24T15:09
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ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы, начиная с 1 декабря этого года, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Дипломат рассказала, что Китай принял решение в пробном порядке расширить сферу применения одностороннего визового режима и начать применять безвизовую политику по отношению к владельцам обычных паспортов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. "С 1 декабря 2023 года до 30 ноября 2024 года держатели обычных паспортов из перечисленных стран, которые приезжают в Китай с целью бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзитом не более чем на 15 дней, могут въезжать в страну без виз", - пояснила Мао Нин. В августе этого года Россия и Китай возобновили действие механизма безвизового группового обмена между Россией и Китаем.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Визы
Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран
Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран Европы и Малайзии
ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы, начиная с 1 декабря этого года, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат рассказала, что Китай принял решение в пробном порядке расширить сферу применения одностороннего визового режима и начать применять безвизовую политику по отношению к владельцам обычных паспортов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии.
"С 1 декабря 2023 года до 30 ноября 2024 года держатели обычных паспортов из перечисленных стран, которые приезжают в Китай с целью бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзитом не более чем на 15 дней, могут въезжать в страну без виз", - пояснила Мао Нин.
В августе этого года Россия и Китай возобновили действие механизма безвизового группового обмена между Россией и Китаем.
Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году