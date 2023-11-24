https://ria.ru/20231124/kitay-1911541963.html

Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран

Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран - РИА Новости, 24.11.2023

Китай ввел безвизовый режим для туристов из пяти стран

Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы, начиная с 1 декабря этого года, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:09

2023-11-24T15:09

2023-11-24T15:09

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ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы, начиная с 1 декабря этого года, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Дипломат рассказала, что Китай принял решение в пробном порядке расширить сферу применения одностороннего визового режима и начать применять безвизовую политику по отношению к владельцам обычных паспортов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. "С 1 декабря 2023 года до 30 ноября 2024 года держатели обычных паспортов из перечисленных стран, которые приезжают в Китай с целью бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзитом не более чем на 15 дней, могут въезжать в страну без виз", - пояснила Мао Нин. В августе этого года Россия и Китай возобновили действие механизма безвизового группового обмена между Россией и Китаем.

https://ria.ru/20231123/kitay-1911407967.html

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