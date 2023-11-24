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Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз - РИА Новости, 24.11.2023
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Шоубиз
 
11:03 24.11.2023 (обновлено: 11:10 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/khilton-1911516076.html
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз - РИА Новости, 24.11.2023
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз
Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:03
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз. Знаменитость опубликовала розовый детский наряд с принтом "Лондон", тем самым раскрыв пол и имя своего малыша. "Спасибо за мою девочку", — написала 42-летняя Хилтон под снимком. В издании Daily Mail отмечают, что изначально светская львица своим постом сбила фанатов с толку, так как было непонятно: родилась ли малышка или нет. Позже Пэрис уточнила в комментариях в своем аккаунте в TikTok, что ее дочь появилась на свет. "Моя принцесса прибыла", — написала знаменитость. Лондон стала вторым ребенком в семье Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума. В январе у пары родился сын Феникс от суррогатной матери.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, пэрис хилтон, беременность
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Пэрис Хилтон, беременность
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Светская львица Пэрис Хилтон рассказала о новорожденной дочери Лондон

© AFP 2023 / MICHAEL TRANПэрис Хилтон
Пэрис Хилтон - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / MICHAEL TRAN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз.
Фотография, опубликованная Пэрис Хилтон в социальной сети
Фотография, опубликованная Пэрис Хилтон в социальной сети
Фотография, опубликованная Пэрис Хилтон в социальной сети
Знаменитость опубликовала розовый детский наряд с принтом "Лондон", тем самым раскрыв пол и имя своего малыша. "Спасибо за мою девочку", — написала 42-летняя Хилтон под снимком.
В издании Daily Mail отмечают, что изначально светская львица своим постом сбила фанатов с толку, так как было непонятно: родилась ли малышка или нет. Позже Пэрис уточнила в комментариях в своем аккаунте в TikTok, что ее дочь появилась на свет.
«
"Моя принцесса прибыла", — написала знаменитость.
Лондон стала вторым ребенком в семье Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума. В январе у пары родился сын Феникс от суррогатной матери.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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