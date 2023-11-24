https://ria.ru/20231124/khilton-1911516076.html

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз - РИА Новости, 24.11.2023

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:03

2023-11-24T11:03

2023-11-24T11:10

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз. Знаменитость опубликовала розовый детский наряд с принтом "Лондон", тем самым раскрыв пол и имя своего малыша. "Спасибо за мою девочку", — написала 42-летняя Хилтон под снимком. В издании Daily Mail отмечают, что изначально светская львица своим постом сбила фанатов с толку, так как было непонятно: родилась ли малышка или нет. Позже Пэрис уточнила в комментариях в своем аккаунте в TikTok, что ее дочь появилась на свет. "Моя принцесса прибыла", — написала знаменитость. Лондон стала вторым ребенком в семье Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума. В январе у пары родился сын Феникс от суррогатной матери.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230815/olsen-1890186713.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, пэрис хилтон, беременность