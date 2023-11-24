https://ria.ru/20231124/khilton-1911516076.html
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз - РИА Новости, 24.11.2023
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз
Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:03
2023-11-24T11:03
2023-11-24T11:10
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
пэрис хилтон
беременность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847262197_0:60:2873:1676_1920x0_80_0_0_43d518058f25be642b9c1a1a55681cda.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз. Знаменитость опубликовала розовый детский наряд с принтом "Лондон", тем самым раскрыв пол и имя своего малыша. "Спасибо за мою девочку", — написала 42-летняя Хилтон под снимком. В издании Daily Mail отмечают, что изначально светская львица своим постом сбила фанатов с толку, так как было непонятно: родилась ли малышка или нет. Позже Пэрис уточнила в комментариях в своем аккаунте в TikTok, что ее дочь появилась на свет. "Моя принцесса прибыла", — написала знаменитость. Лондон стала вторым ребенком в семье Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума. В январе у пары родился сын Феникс от суррогатной матери.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230815/olsen-1890186713.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847262197_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_32dff1ab92f10cc60d0248d796e95e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, пэрис хилтон, беременность
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Пэрис Хилтон, беременность
Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз
Светская львица Пэрис Хилтон рассказала о новорожденной дочери Лондон
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой во второй раз.
Знаменитость опубликовала розовый детский наряд с принтом "Лондон", тем самым раскрыв пол и имя своего малыша. "Спасибо за мою девочку", — написала 42-летняя Хилтон под снимком.
В издании Daily Mail отмечают
, что изначально светская львица своим постом сбила фанатов с толку, так как было непонятно: родилась ли малышка или нет. Позже Пэрис уточнила в комментариях в своем аккаунте в TikTok, что ее дочь появилась на свет.
«
"Моя принцесса прибыла", — написала знаменитость.
Лондон стала вторым ребенком в семье Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума. В январе у пары родился сын Феникс от суррогатной матери.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Эшли Олсен впервые стала мамой