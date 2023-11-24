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В Воронежской области выделят более четырех миллиардов рублей на капремонт

В Воронежской области выделят более четырех миллиардов рублей на капремонт - РИА Новости, 24.11.2023

В Воронежской области выделят более четырех миллиардов рублей на капремонт

Более 4 миллиардов рублей будет выделено в 2024 году на капитальный ремонт объектов соцсферы и благоустройство территорий в Воронежской области, сообщает... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:19

2023-11-24T11:19

2023-11-24T11:19

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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей будет выделено в 2024 году на капитальный ремонт объектов соцсферы и благоустройство территорий в Воронежской области, сообщает областная дума. Депутаты Воронежской областной думы рассмотрели в рамках "нулевого" чтения проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Особое внимание парламентарии уделили развитию инфраструктуры региона, в частности, программам капремонта, благоустройства, строительства объектов социальной сферы. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, общие вложения в инфраструктуру, обозначенные на данном этапе, составят свыше 48 миллиардов рублей в 2024 году. Из них на строительство объектов социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства планируется направить свыше 36,4 миллиарда рублей. "Конкретно в рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотрено финансирование в сумме более 21 миллиард рублей (доля объектов социальной сферы в этом объеме составляет 67%)", – пояснил Нетесов. В рамках капитальных вложений в регионе продолжается возведение значимых объектов, таких как Радиотерапевтический онкологический корпус, Остужевская развязка, дублер Московского проспекта, а также двух школ. Кроме того, запланированы средства на новые масштабные проекты, например, на реконструкцию Центрального стадиона профсоюзов, где проводит домашние матчи футбольный клуб "Факел". "Помимо нового строительства запланированы расходы на капитальный ремонт объектов социальной сферы, а также благоустройство территорий. Совокупное финансирование мероприятий, которые позволят существенно улучшить качество предоставления социальных услуг населению, а также повысить комфорт проживания граждан в муниципальных образованиях, составит более 4 миллиардов рублей. Так, расходы областного бюджета непосредственно на адресную программу капитального ремонта предусмотрены в сумме более 3 миллиардов рублей", – отметил Нетесов. На 2024 год запланирован капитальный ремонт 28 объектов здравоохранения, 66 объектов образования, 16 объектов культуры и спорта, пяти объектов социальной защиты. В рамках различных программ продолжится реализация уже начатых объектов благоустройства, таких как Петровская набережная в Воронеже, "Новопарк" в Нововоронеже. Запланированы средства и на реализацию новых объектов, к примеру, в Павловске будет благоустроена территория, прилегающая к Преображенскому собору, а в Петропавловке – парк "Школьный". Предусмотрены дополнительные средства в объеме 350 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий.

https://ria.ru/20231121/byudzhet-1910827312.html

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воронежская область, воронеж, воронежская областная дума, нововоронеж, владимир нетесов