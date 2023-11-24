https://ria.ru/20231124/kadyrov-1911509072.html

Кадыров поздравил своего сына Адама с 16-летием и рассказал о важных целях

Кадыров поздравил своего сына Адама с 16-летием и рассказал о важных целях - РИА Новости, 24.11.2023

Кадыров поздравил своего сына Адама с 16-летием и рассказал о важных целях

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя своего сына Адама с 16-летием, отметил, что он поставил перед собой серьезные цели и уверенно идет к их достижению. Его... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:28

2023-11-24T10:28

2023-11-24T10:29

общество

волгоград

рамзан кадыров

адам кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 24 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя своего сына Адама с 16-летием, отметил, что он поставил перед собой серьезные цели и уверенно идет к их достижению. Его слова представлены в Telegram."Адам поставил перед собой серьезные цели, к достижению которых уверенно идёт. Самое главное - он стремится быть достойным памяти дорогого дедушки Ахмата-Хаджи. Мы желаем Адаму успешного воплощения в жизнь всех его намеченных планов, безграничной энергии, здоровья и громких жизненных побед", - написал Кадыров.Глава региона отметил, что Адам начал заниматься спортом с малых лет, чуть позже - военной подготовкой, успешно освоил навыки владения оружием. "Сегодня он уже занимает серьёзный пост начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР. Нет никакого сомнения, что Адам будет выполнять свои служебные обязанности на высоком уровне", — добавил он. Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, у него много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231122/kadyrov-1911042478.html

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общество, волгоград, рамзан кадыров, адам кадыров