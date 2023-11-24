https://ria.ru/20231124/izrail-1911738142.html
Израиль освободил 39 палестинских заключенных, сообщил источник
Израиль освободил 39 палестинских заключенных, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2023
Израиль освободил 39 палестинских заключенных, сообщил источник
Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди них 24 женщины, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:49
2023-11-24T20:49
2023-11-24T21:59
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
армия обороны израиля (цахал)
таиланд
катар
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ИЕРУСАЛИМ, 24 ноя — РИА Новости. Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди них 24 женщины, сообщил источник РИА Новости."Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС", — сказал собеседник агентства. В свою очередь, в Израиль уже прибыли 12 освобожденных в секторе Газа заложников из Таиланда. Они направляются в медицинский центр "Шамир".Кроме того, по данным газеты The Times of Israel, еще одна группа, состоящая из 13 израильских заложников, направляется к КПП "Керем — Шалом" для въезда в еврейское государство.Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС, которое удалось достичь при посредничестве Катара и Египта.Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятками заложников и арестованных. Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что прекращение огня в Газе будет кратковременным, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.
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Эвакуация израильских заложников
Эвакуация израильских заложников
2023-11-24T20:49
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Марш в честь освобождения палестинских заложников
Марш в честь освобождения палестинских заложников
2023-11-24T20:49
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, армия обороны израиля (цахал), таиланд, катар
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Таиланд, Катар
Израиль освободил 39 палестинских заключенных, сообщил источник
Израиль освободил 39 палестинских заключенных по соглашению с ХАМАС
ИЕРУСАЛИМ, 24 ноя — РИА Новости. Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди них 24 женщины, сообщил источник РИА Новости.
"Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС
", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в Израиль уже прибыли 12 освобожденных в секторе Газа заложников из Таиланда. Они направляются в медицинский центр "Шамир".
Кроме того, по данным газеты The Times of Israel, еще одна группа, состоящая из 13 израильских заложников, направляется к КПП "Керем — Шалом" для въезда в еврейское государство.
Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС
, которое удалось достичь при посредничестве Катара
и Египта.
Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
США боятся перемирия в Газе
Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятками заложников и арестованных. Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что прекращение огня в Газе будет кратковременным, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.