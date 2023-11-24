https://ria.ru/20231124/izrail-1911724684.html

МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных из Израиля

МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных из Израиля - РИА Новости, 24.11.2023

МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных из Израиля

МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных из Израиля в рамках соглашения по перемирию, сообщил официальный представитель ведомства Маджид... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:19

2023-11-24T19:19

2023-11-24T19:35

в мире

катар

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных из Израиля в рамках соглашения по перемирию, сообщил официальный представитель ведомства Маджид аль-Ансари."Мы также подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках реализации обязательств первого дня соглашения", - заявил аль-Ансари на своей странице в соцсети X.Представитель дипломатического ведомства также подтвердил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) приняли 24 гражданских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в рамках соглашения о гуманитарном перемирии.Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что Египет начал принимать у Красного Креста освобожденных из сектора Газа 24 заложников.В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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в мире, катар, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году