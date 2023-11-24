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Разведка Израиля сочла выдумкой атаку ХАМАС 7 октября, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023
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03:43 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/izrail-1911476147.html
Разведка Израиля сочла выдумкой атаку ХАМАС 7 октября, пишут СМИ
Разведка Израиля сочла выдумкой атаку ХАМАС 7 октября, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023
Разведка Израиля сочла выдумкой атаку ХАМАС 7 октября, пишут СМИ
Высокопоставленный офицер израильской военной разведки назвал "воображаемым сценарием" подробное предупреждение, предсказывающее нападение ХАМАС 7 октября,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T03:43
2023-11-24T03:43
в мире
израиль
сектор газа
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный офицер израильской военной разведки назвал "воображаемым сценарием" подробное предупреждение, предсказывающее нападение ХАМАС 7 октября, пишет газета Financial Times со ссылкой на два информированных источника. По словам источников, дежурные военнослужащие на границе Израиля с сектором Газа, постоянно наблюдающие и анализирующие видео- и другие данные, поступающие из анклава, за несколько недель до нападения отправили подробный отчет самому главе разведки в южном командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Доклад содержал конкретные предупреждения, в том числе о том, что ХАМАС готовится взорвать пограничные посты в нескольких местах, проникнуть на израильскую территорию и захватить кибуцы. По словам собеседника издания, военнослужащие также предупредили, что, согласно анализу нескольких видеозаписей, ХАМАС репетирует захват заложников. По их мнению, нападение было неизбежно. Поводом для служебной записки послужило появление одного из главарей ХАМАС, наблюдавшего за тренировкой, который был опознан дозорными по базе данных лиц и личностей. "Это воображаемый сценарий", - передают источники ответ офицера разведки, получившего доклад. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысяч человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/gaza-1911469819.html
https://ria.ru/20231123/gaza-1911465035.html
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в мире, израиль, сектор газа, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Разведка Израиля сочла выдумкой атаку ХАМАС 7 октября, пишут СМИ

FT: в разведке Израиля назвали доклад об атаке ХАМАС "воображаемым сценарием"

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный офицер израильской военной разведки назвал "воображаемым сценарием" подробное предупреждение, предсказывающее нападение ХАМАС 7 октября, пишет газета Financial Times со ссылкой на два информированных источника.
По словам источников, дежурные военнослужащие на границе Израиля с сектором Газа, постоянно наблюдающие и анализирующие видео- и другие данные, поступающие из анклава, за несколько недель до нападения отправили подробный отчет самому главе разведки в южном командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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Доклад содержал конкретные предупреждения, в том числе о том, что ХАМАС готовится взорвать пограничные посты в нескольких местах, проникнуть на израильскую территорию и захватить кибуцы. По словам собеседника издания, военнослужащие также предупредили, что, согласно анализу нескольких видеозаписей, ХАМАС репетирует захват заложников. По их мнению, нападение было неизбежно. Поводом для служебной записки послужило появление одного из главарей ХАМАС, наблюдавшего за тренировкой, который был опознан дозорными по базе данных лиц и личностей.
"Это воображаемый сценарий", - передают источники ответ офицера разведки, получившего доклад.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысяч человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСектор ГазаХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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