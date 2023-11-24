https://ria.ru/20231124/iz-1911526173.html

СМИ: в Израиле могут разрешить допрашивать взятых в заложники детей

СМИ: в Израиле могут разрешить допрашивать взятых в заложники детей - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: в Израиле могут разрешить допрашивать взятых в заложники детей

Правительство Израиля продвигает поправки в законодательство, позволяющие следователям допрашивать детей младше 14 лет, которые были взяты в заложники или стали РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:27

2023-11-24T11:27

2023-11-24T11:27

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство Израиля продвигает поправки в законодательство, позволяющие следователям допрашивать детей младше 14 лет, которые были взяты в заложники или стали свидетелями нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября, сообщает газета Haaretz. "Правительство Израиля продвигает закон, позволяющий проводить расследование в отношении детей, похищенных, а затем возвращенных, а также тех, кто стал свидетелем нападения 7 октября... Министерство юстиции Израиля опубликовало меморандум о внесении поправок в законодательство, позволяющих следователям по делам несовершеннолетних допрашивать детей младше 14 лет", - говорится в сообщении издания. Как отмечает СМИ, закон в его нынешним виде позволяет проводить такое расследование только в случае террористических актов или насильственных преступлениях. В других случаях допросы исключены с целью уменьшения дополнительного вреда детям, который может быть причинен в ходе расследования. Поправка к закону направлена на отмену этих исключений. При этом председатель Национального совета Израиля по делам детей Веред Виндман заявила изданию, что во время допроса необходимо придерживаться принципов, которые предотвратят потенциальный вред детям. "Похищение лишило их чувства контроля, поэтому важно в очень ясной и дружественной форме предоставить детям информацию о целях допроса и объяснить, что будет происходить с этого момента. Предоставить ребенку контроль и выбор", - отметила Виндман. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году