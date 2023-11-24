https://ria.ru/20231124/inoagent-1911740954.html

Касьянова* включили в реестр иноагентов

Касьянова* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 25.11.2023

Касьянова* включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-24T21:05

2023-11-24T21:05

2023-11-25T07:57

россия

михаил касьянов

иноагенты

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*, говорится на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста в реестр иностранных агентов включены И.Г. Венявкин*, И.В. Давлятчин*, М.М. Касьянов*, И.Г. Юсупов*, а также общество с ограниченной ответственностью "ЛЮДИ"*, — следует из сообщения.По данным ведомства, Венявкин*, Касьянов* и Юсупов* участвовали в создании и популяризации материалов иностранных агентов. Последние два также распространяли недостоверные данные о действиях госорганов и проводимой ими политике. Кроме того, Венявкин* и Касьянов* выступали против проведения спецоперации на Украине.Экс-премьер также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Он состоит в "Антивоенном Комитете России" — объединении, чья деятельность направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики страны. Сам в России не живет.В свою очередь, Венявкин* преподавал в международном проекте, которым владеет организация, включенная в перечень НПО, чья деятельность признана нежелательной в России.Юсупов*, помимо прочего, получал поддержку от иностранных источников.В реестр также внесли ООО "ЛЮДИ"*, которое также получало иностранную помощь и финансировало деятельность объединения, включенного в реестр иноагентов.При этом Минюст исключил из этого списка общественную организацию "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с ее ликвидацией.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.* Организация признана в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20231123/shtrafy-1911434574.html

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html

https://ria.ru/20231123/spch-1911358023.html

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россия, михаил касьянов, иноагенты, общество, украина