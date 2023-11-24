https://ria.ru/20231124/infektsiya-1911635281.html
В детсаду в Благовещенске ввели карантин из-за кишечной инфекции
В детсаду в Благовещенске ввели карантин из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 24.11.2023
В детсаду в Благовещенске ввели карантин из-за кишечной инфекции
Норовирусную инфекцию выявили у девяти воспитанников детского сада Благовещенска, на неделю введен карантин, сообщает управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:20
2023-11-24T15:20
2023-11-24T15:20
происшествия
благовещенск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Норовирусную инфекцию выявили у девяти воспитанников детского сада Благовещенска, на неделю введен карантин, сообщает управление Роспотребнадзора. "Амурский Роспотребнадзор проводит эпидрасследование по факту заболевания 9 детей в детском саду №28 города Благовещенска. Лабораторные исследования показали, что у детей норовирусная инфекция", - говорится в сообщении. Ведомство начало эпидемиологическое расследование после того, как получило информацию о заболевании детей. "Приняты меры по их разобщению сроком на 7 дней. В помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция", - уточнили в ведомстве. За детьми наблюдают медики. Ситуацию контролирует управление Роспотребнадзора по Амурской области.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
благовещенск
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происшествия, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В детсаду в Благовещенске ввели карантин из-за кишечной инфекции
В детсаду в Благовещенске ввели карантин из-за кишечной инфекции у девяти детей